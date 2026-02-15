Comment les VPN évoluent pour offrir une protection renforcée contre les menaces en ligne

Ces dernières années, les VPN ont évolué bien au-delà de leurs fonctionnalités d’origine, face aux nombreux défis liés à la sécurité en ligne. Comment deviennent-ils des alliés de poids pour la cybersécurité des internautes ?

De nombreux utilisateurs font leur première expérience des VPN parce qu’ils souhaitent rester anonymes en ligne ou contourner des restrictions de contenus basées sur la géolocalisation. Grâce au chiffrement, les VPN sont aussi largement utilisés pour protéger les données de navigation lors de leur transmission en ligne ou via des WiFi publics.

Depuis quelques années, de plus en plus de fournisseurs de services VPN proposent des packs de fonctionnalités couvrant différents aspects de la sécurité en ligne, y compris un antivirus.

Confidentialité et chiffrement : la base

Ce sont les fonctionnalités de base. Lorsque vous utilisez un VPN, tout votre trafic est acheminé par un serveur intermédiaire. Votre adresse IP est ainsi remplacée par celle du serveur qui communique avec le reste d’internet. Cela protège votre identité si votre objectif est d’être anonyme. Vous pouvez également choisir le pays où le serveur est abrité, ce qui permet aux utilisateurs d’obtenir une adresse IP de cette localisation.

Dans les pays où les libertés sont restreintes, cela permet par exemple de contourner la censure ou de se protéger contre la surveillance systématique, et donc contre d’éventuelles répressions. En effet, en plus de changer l’adresse IP des utilisateurs, les VPN chiffrent l’ensemble de leur trafic. Cela empêche les FAI, les gouvernements ou même de simples pirates d’espionner leurs activités en ligne.

Antivirus et protection contre les malwares : une nouvelle corde à l’arc de certains VPN

Les antivirus et les VPN sont désormais deux outils de cybersécurité indispensables. De plus en plus d’éditeurs combinent désormais les deux solutions. Votre abonnement VPN vous protège ainsi contre les virus et malwares, en plus de garantir la confidentialité de vos données en ligne.

Des fournisseurs comme Surfshark et NordVPN proposent ainsi un antivirus intégré, faisant d’une pierre deux coups. Des analyses en temps réel vérifient systématiquement les applications et fichiers pendant leur téléchargement, installation et utilisation.

Vous pouvez également planifier des analyses de vos périphériques de stockage pour vérifier l’intégrité de vos fichiers, ou encore profiter d’une protection de votre webcam contre les accès non autorisés.

dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 1.99€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.19€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Détection d’emails frauduleux : une barrière contre le phishing

Le phishing est une technique utilisée par les cybercriminels pour obtenir des données sensibles (mots de passe, coordonnées bancaires) en trompant la vigilance des victimes. La grande majorité des attaques passe par l’envoi d’e-mails frauduleux.

Certains VPN intègrent ainsi une protection contre les emails frauduleux. Ces outils analysent le contenu des mails, l’expéditeur ou encore les liens de redirection pour détecter des tentatives de phishing.

Surveillance du Dark Web : une protection contre les fuites de données

Une fuite de données correspond à l’apparition d’informations sensibles des internautes sur des sites malveillants. Il est par exemple fréquent que des mots de passe, emails et coordonnées bancaires volés soient vendus sur des sites du Dark Web, à l’insu des victimes.

Avec leur fonctionnalité de surveillance du Dark Web, certains VPN — comme NordVPN et Surfshark — alertent leurs utilisateurs lorsque leurs données apparaissent dans des fuites. Ils peuvent ainsi entreprendre des actions rapides (changement de mot de passe, opposition de carte bancaire) pour éviter de subir des pertes financières ou autres dommages.

Gestionnaire de mots de passe multiplateforme

L’utilisation d’un mot de passe unique et fort est l’une des précautions élémentaires de la sécurité en ligne. Il existe des outils pour craquer facilement les mots de passe lorsque ces derniers ne sont pas assez complexes.

Un gestionnaire de mots de passe permet non seulement de générer des mots de passe forts et uniques, mais aussi de les synchroniser sur tous vos appareils de sorte que vous n’ayez pas à les saisir manuellement. Ce type d’outil rend très difficile le piratage de mots de passe qui est une pratique très répandue.

Blocage de contenus indésirables et de sites dangereux

Certains VPN proposent désormais un filtrage de DNS pour bloquer l’accès à des sites risqués. Surfshark combine par exemple deux fonctionnalités allant dans ce sens : Cleanweb et le bloqueur de contenus Web.

Le premier offre une protection contre les publicités, les traqueurs et les sites malveillants. Le second quant à lui permet de bloquer certaines catégories de sites : contenus pour adultes, jeux de hasard, sites de stupéfiants, etc. Ces fonctionnalités offrent une navigation plus sûre, en particulier pour les enfants.

dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 1.99€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.19€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Tous ces outils sont des extensions de fonctionnalités que proposent les meilleurs VPN payants. Ils deviennent ainsi des solutions complètes pour la sécurité en ligne des internautes.