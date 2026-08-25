Nothing OS 5.0 : voici quand la mise à jour et son avalanche de nouveautés arriveront sur votre smartphone

Pour faire patienter les utilisateurs, Nothing vient de dévoiler en détail toutes les nouveautés que réserve la prochaine version de sa surcouche maison basée sur Android 17 : Nothing OS 5.0. Calendrier de déploiement, fonctionnalités inédites, appareils concernés et ceux abandonnés… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Nothing vient de dévoiler la prochaine version de sa surcouche maison basée sur Android 17 : Nothing OS 5.0. En plus du calendrier de déploiement officiel, la marque donne un aperçu détaillé de ce qui attend les utilisateurs à l’occasion d’une publication sur son compte X (ex-Twitter) visible en bas de l’article. Et l’on peut dire que c’est une mise à jour majeure qui apporte une avalanche de nouveautés. En étant basé sur Android 17, Nothing OS 5.0 apporte évidemment des nouveautés de la plateforme.

On retrouve alors les panneaux distincts pour les notifications et les réglages rapides, l’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop, le thème sombre étendu, des commandes d’enregistrement d’écran plus claires ou encore une amélioration de la confidentialité liée à l’utilisation par les applications du micro, de la caméra ou de la localisation. Mais certaines nouveautés sont propres à Nothing OS 5.0.

Nothing OS 5.0 est une mise à jour majeure

Nothing OS 5.0 inaugure une refonte majeure de l’interface : Geist devient la police système principale, des détails translucides ont été ajoutés, les animations système ont été enrichies, un nouveau système de coloris adaptatif a été adopté afin de teinter les icônes et widgets aux couleurs du fond d’écran, l’écran d’accueil a été redessiné et son édition améliorée.

L’écran de verrouillage, lui, s’offre une personnalisation accrue, ainsi que deux nouveaux cadrans d’horloge à la couleur adaptative là aussi : Gooey et Micrographics. Et Nothing a opéré un ajustement de sa signature, la typographie en matrice de points, pour améliorer la lisibilité : elle la réserve à certaines zones d’accentuation.

Trois nouveaux widgets rejoignent la partie : Collector et Away Time – qui prend le contrepied du Temps d’écran – et le Glyph Timer. La barre d’état, les paramètres, les commandes Bluetooth au sein des réglages rapides et les applications Galerie et Appareil photo ont été améliorés : plus de fluidité et expérience facilitée au quotidien sont au programme.

Les outils Essential AI n’ont pas été oubliés : Essential Voice est plus pertinent, la transcription en temps réel l’est vraiment, et l’utilisation de l’Essential Key a été simplifiée. De plus, Nothing OS 5.0 optimise l’expérience utilisateur : la mise à jour améliore la réponse tactile et permet au système de gérer intelligemment les applications en arrière-plan.

Surtout, l’élément phare de Nothing, la Glyph Interface bénéficie désormais de sa propre application – tout comme l’Essential Apps Builder. Elle concentre au même endroit toutes les fonctions liées au Glyph.

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Voici le calendrier officiel de déploiement de Nothing OS 5.0

Nothing ne s’est pas contenté de dévoiler toutes les nouveautés qu’apportera la prochaine mouture de sa surcouche basée sur Android 17 : la marque a également partagé, à titre indicatif, le calendrier officiel de son déploiement, que ce soit en version bêta ou stable. Elle précise toutefois que les dates sont susceptibles de changer.

Mais à l’heure actuelle, voici quand la version bêta de Nothing OS 5.0 devrait arriver sur les différents smartphones du constructeur :

Phone (3) : 26 août

Phone (4a) Pro : début septembre

Phone (4a) : fin septembre

Phone (3a) Pro : fin septembre

Phone (3a) : fin septembre

Phone (2a) : mi-octobre

Phone (2a) Plus : mi-octobre

Phone (4b) : mi-décembre

D’après le calendrier, le Phone (3a) Lite et le CMF Phone 2 Pro n’auraient pas droit à une version bêta, mais directement à la version stable. Et voici quand le déploiement de cette dernière est prévu sur les différents smartphones du constructeur :

Phone (3) : mi-octobre

Phone (4a) Pro : début novembre

Phone (4a) : début novembre

Phone (3a) Pro : début novembre

Phone (3a) : début novembre

Phone (2a) : mi-novembre

Phone (2a) Plus : mi-novembre

Phone (3a) Lite : fin décembre

Phone (4b) : début janvier

CMF Phone 2 Pro : début janvier

Les plus observateurs – et sûrement les principaux concernés – auront remarqué que plusieurs smartphones sont absents de cette liste : le Phone (1), le Phone (2) et le CMF Phone 1. Il n’y a rien d’étonnant à cela, le nombre de mises à jour logicielles promis pour ces trois appareils ayant touché à sa fin.