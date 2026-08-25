Pour moins de 85 €, cet aspirateur robot lave aussi le sol et se vide tout seul

Une station de vidage sur un aspirateur robot vendu à peine plus de 80 € ? C’est ce que propose l’ILIFE A30 Pro, actuellement en promotion sur AliExpress. En plus d’aspirer, il lave les sols, cartographie le logement grâce à son LiDAR et retourne seul vider la poussière qu’il a ramassée.

Profiter de cette offre sur l’ILIFE A30 PRO

L’aspirateur robot ILIFE A30 Pro vous évite la corvée de vider son bac après chaque passage. Lorsqu’il termine l’aspiration, il rejoint sa base et y vide son contenu. Cette fonctionnalité est souvent réservée à des modèles beaucoup plus chers.

AliExpress affiche ici l’aspirateur robot à 92,49 € au lieu de 140,78 € pendant ses promotions Back to School. Le prix peut baisser encore de 11 € grâce au code promo PHDFR11, ce qui ramène le prix final à 81,49 €. Vous réalisez ainsi une économie de 59,29 €, soit un peu plus de 42 % du prix barré.

L’expédition est effectuée depuis la France et la livraison est gratuite. Le code est valable jusqu’au 26 août 2026 à 23 h 59, mais même sans lui, l’offre est encore très intéressante à ce prix.

Une base de vidage, mais aussi une véritable navigation LiDAR

Pour se déplacer, l’ILIFE A30 Pro s’appuie sur son capteur LiDAR qui établit une carte et aide le robot à suivre un parcours plus ordonné. Il contourne facilement les meubles, y compris pour retourner à sa station.

Depuis l’application ILIFE Clean, vous pouvez délimiter une zone très sale, lui interdire d’accéder à certains endroits ou lui demander de s’occuper d’une pièce précise. La cartographie de plusieurs étages est également possible. Des barrières virtuelles peuvent notamment protéger l’espace réservé aux gamelles d’un animal, les câbles d’un bureau ou un tapis lorsque la serpillière est installée.

Sa puissance d’aspiration peut aller jusqu’à 5 000 Pa. La une brosse centrale à rouleau capture les miettes, poussières et poils. Elle est accompagnée d’une brosse latérale chargée de ramasser les saletés qui se trouvent contre les murs.

L’autonomie quant à elle peut atteindre les 180 minutes en mode silencieux selon ILIFE. Si la batterie devient trop faible, le robot retourne se charger, puis reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.

L’aspirateur robot lave aussi le sol

L’ILIFE A30 Pro dispose d’un réservoir d’eau de 200 ml et d’une serpillière fixe. Il peut donc aspirer et essuyer le sol au même passage, ce qui est pratique pour retirer les traces légères sur du carrelage ou du parquet. Il ne faut toutefois pas s’attendre au résultat qu’on aurait avec des rouleaux rotatifs, ni à un lavage appuyé pour les taches tenaces.

Sa station ne nettoie pas non plus la serpillière. Vous devrez la retirer, la rincer et la laisser sécher après utilisation.