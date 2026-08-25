Qualcomm aurait trouvé un nom encore plus long pour sa future puce, mais pas encore les performances qui vont avec

À un mois de sa présentation officielle, la prochaine puce premium de Qualcomm commence déjà à livrer ses secrets. Son appellation deviendrait toujours plus longue, tandis que ses fréquences monteraient à un niveau jamais atteint. Les premiers résultats obtenus sur un benchmark invitent cependant à calmer les attentes.

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À chaque rentrée, les spécialistes des puces mobiles relancent leur compétition à coups de chiffres. La cadence augmente, la finesse de gravure progresse et chaque fabricant annonce des performances en nette hausse. Qualcomm affirmait dès janvier vouloir récupérer la première place avec sa future génération de composants premium. Pour le grand public, une valeur reste surtout facile à retenir, celle exprimée en gigahertz. Cette course gagne désormais les appellations commerciales.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 anime actuellement la majorité des smartphones Android premium. Son successeur approche et le futur Galaxy S27 Ultra de Samsung est déjà présenté comme le premier appareil à en profiter. Qualcomm devrait lever le voile pendant son sommet annuel, programmé du 22 au 24 septembre. La marque n’a communiqué aucun détail officiel. Une indiscrétion venue de Chine vient néanmoins de la devancer.

La prochaine puce de Qualcomm atteindrait 5,01 GHz sans faire mieux que la génération actuelle

D’après le leaker Digital Chat Station, la référence SM8975 aurait été rebaptisée pendant son développement. Le choix de Qualcomm se serait finalement porté sur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, soit six mots accompagnés d’un chiffre pour un unique composant. TSMC assurerait sa fabrication en 2 nm. Deux cœurs principaux fonctionneraient à 5,01 GHz, trois intermédiaires atteindraient 4,03 GHz et trois économes culmineraient à 3,74 GHz.

Les premières données publiques dressent pourtant un tableau différent. Sur Geekbench, la nouvelle puce de Qualcomm aurait obtenu 3 434 points avec un seul cœur, contre 9 334 en multicœur. Ces scores restent inférieurs à ceux du Snapdragon 8 Elite Gen 5, disponible depuis un an sur une bonne partie des smartphones premium actuels. Le seuil des 5 GHz serait donc franchi, sans pouvoir être maintenu durablement.

Ces chiffres réclament malgré tout de la prudence. Ils viennent d’un appareil de préproduction dont le logiciel continue d’évoluer chaque semaine. MediaTek rencontre une situation similaire, puisque son Dimensity 9600 Pro reste derrière la génération précédente lors des mêmes tests. Les deux fondeurs utilisent une gravure identique en 2 nm et butent sur le même plafond de verre. Tout peut encore évoluer avant la présentation officielle. Septembre donnera le verdict.


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