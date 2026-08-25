Apple lance son nouveau Mac mini, boost de performances mais forte hausse de prix

Le nouveau Mac mini est disponible. Équipé d’une puce M6 ou M5 Pro, il offre des performances de haute volée dans un design compact. Mais son prix risque de vous faire fuir.

Apple vient d’officialiser la sortie du nouveau modèle de Mac mini, son PC de bureau miniature. Concernant le design, on reste sur les bases posées par le produit précédent. Deux ans après le lancement de la version M4, cette mouture offre deux options de processeur : l’une avec puce M6 et l’autre avec puce M5 Pro.

La marque à la pomme insiste sur le gain de performances en traitement graphique, mais surtout en capacités de calcul pour l’IA locale. Apple ne s’en cache pas : ce Mac mini est conçu pour “exécuter des modèles d’IA présents en local ou créer des agents d’IA pour automatiser les tâches quotidiennes”, des tâches qui répondent aux nouveaux besoins des utilisateurs.

Un Mac mini taillé pour l’IA locale

Apple annonce un traitement des prompts LLM dans LM Studio :

Jusqu’à 13,5 fois plus rapide que le Mac mini avec puce M1, et jusqu’à 4,8 fois plus rapide que sur le Mac mini avec puce M4 pour le Mac mini avec puce M6.

Jusqu’à 8,5 fois plus rapide que le Mac mini avec puce M2 Pro, et jusqu’à 4 fois plus rapide que le modèle doté de la puce M4 Pro pour le Mac mini avec puce M5 Pro.

Les deux configurations prennent en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, ainsi que la connectivité filaire 2,5 Gigabit Ethernet. On retrouve aussi deux ports USB‑C compatibles USB 3, une prise casque, un port HDMI et un port Ethernet. Le Mac mini avec puce M6 embarque trois ports Thunderbolt 4, le Mac mini avec puce M5 Pro trois ports Thunderbolt 5.

Prix et disponibilité

Le Mac mini M6 constitue la configuration de base et commence à 1 049 euros, soit une sensible hausse de prix par rapport au Mac mini M4. Pour ce tarif, on n’a que 16 Go de RAM. Il faut encore ajouter 220 euros pour passer à 24 Go, et 440 euros pour atteindre 32 Go.

Le Mac mini M5 Pro est quant à lui proposé à partir de 1 999 euros, et vise une clientèle plus professionnelle. Apple permet de gagner 3 cœurs CPU et 4 cœurs GPU pour 220 euros supplémentaires. Ce modèle vient avec 24 Go de RAM. Comptez 660 euros de plus pour monter à 48 Go de RAM, et 1 100 euros pour 64 Go.

Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes, mais les livraisons débutent dans plusieurs semaines.