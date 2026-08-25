Apple lance son nouveau Mac mini, boost de performances mais forte hausse de prix

Le nouveau Mac mini est disponible. Équipé d’une puce M6 ou M5 Pro, il offre des performances de haute volée dans un design compact. Mais son prix risque de vous faire fuir.

Apple Mac mini 2026
Crédit : Apple

Apple vient d’officialiser la sortie du nouveau modèle de Mac mini, son PC de bureau miniature. Concernant le design, on reste sur les bases posées par le produit précédent. Deux ans après le lancement de la version M4, cette mouture offre deux options de processeur : l’une avec puce M6 et l’autre avec puce M5 Pro.

La marque à la pomme insiste sur le gain de performances en traitement graphique, mais surtout en capacités de calcul pour l’IA locale. Apple ne s’en cache pas : ce Mac mini est conçu pour “exécuter des modèles d’IA présents en local ou créer des agents d’IA pour automatiser les tâches quotidiennes”, des tâches qui répondent aux nouveaux besoins des utilisateurs.

Un Mac mini taillé pour l’IA locale

Apple annonce un traitement des prompts LLM dans LM Studio :

  • Jusqu’à 13,5 fois plus rapide que le Mac mini avec puce M1, et jusqu’à 4,8 fois plus rapide que sur le Mac mini avec puce M4 pour le Mac mini avec puce M6.
  • Jusqu’à 8,5 fois plus rapide que le Mac mini avec puce M2 Pro, et jusqu’à 4 fois plus rapide que le modèle doté de la puce M4 Pro pour le Mac mini avec puce M5 Pro.
Apple Mac mini 2026
Crédit : Apple

Les deux configurations prennent en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, ainsi que la connectivité filaire 2,5 Gigabit Ethernet. On retrouve aussi deux ports USB‑C compatibles USB 3, une prise casque, un port HDMI et un port Ethernet. Le Mac mini avec puce M6 embarque trois ports Thunderbolt 4, le Mac mini avec puce M5 Pro trois ports Thunderbolt 5.

Prix et disponibilité

Le Mac mini M6 constitue la configuration de base et commence à 1 049 euros, soit une sensible hausse de prix par rapport au Mac mini M4. Pour ce tarif, on n’a que 16 Go de RAM. Il faut encore ajouter 220 euros pour passer à 24 Go, et 440 euros pour atteindre 32 Go.

Le Mac mini M5 Pro est quant à lui proposé à partir de 1 999 euros, et vise une clientèle plus professionnelle. Apple permet de gagner 3 cœurs CPU et 4 cœurs GPU pour 220 euros supplémentaires. Ce modèle vient avec 24 Go de RAM. Comptez 660 euros de plus pour monter à 48 Go de RAM, et 1 100 euros pour 64 Go.

Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes, mais les livraisons débutent dans plusieurs semaines.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Transformer ses disques physiques en jeux numériques : Xbox lance son outil, voici comment ça marche

Après des mois de rumeurs, Xbox lance son programme de conversion des jeux physiques en licences numériques. Il permet d’obtenir les avantages du dématérialisé pour les titres qu’on possède sur…

130€ d’économie sur cet aspirateur balai Shark grâce à un code promo

C’est sûrement l’offre à ne pas rater pour la rentrée. Une remise et un code promo sont disponibles sur cet aspirateur balai Shark qui vous permettra de profiter d’un intérieur…

ChatGPT : la fonction de tâches planifiées est enfin disponible sur la version gratuite

OpenAI déverrouille la bien pratique fonctionnalité de tâches planifiées de ChatGPT à l’ensemble des utilisateurs, même ceux disposant d’un compte gratuit. ChatGPT a reçu une mise à jour ce 25…

Dreame enterre sa voiture-fusée un an après l’avoir promise, d’anciens salariés racontent la supercherie

Il y a quatre mois, Dreame annonçait la voiture la plus rapide au monde, aidée par de véritables fusées. Le projet vient pourtant d’être abandonné en silence. D’anciens employés racontent…

Google Photos : votre Corbeille pourrait bientôt se vider deux fois plus vite

Offrir un sursis de quelques jours avant la suppression définitive d’une photo jetée à la Corbeille pour la récupérer est une fonctionnalité extrêmement pratique dont dispose, notamment, Google Photos. Mais…

Une étude a passé au crible 490 000 pages web et découvre à quel point l’IA a envahi Internet

Depuis le lancement de ChatGPT, nul ne connaissait réellement la proportion de pages web écrites par des machines. Une étude de grande ampleur vient de quantifier cette évolution sur cinq…

Instagram : on a testé la nouvelle fonction Premier jet (First draft) et on est mitigés…

Instagram lance Premier jet (First draft en anglais) : une fonctionnalité inédite pour les Reels qui coupe, pour vous et en un clic, vos clips vidéo pour n’en garder que le…

Nous avons joué à Dragon’s Dogma 2 Dark Arisen, voici toutes nos impressions

Comme pour le premier volet de la série, Dragon’s Dogma 2 aura bientôt le droit à une version améliorée appelée « Dark Arisen ».Plus qu’une mise à jour, Dark Arisen…

Ces trois métiers seront les premiers balayés par l’IA, Bill Gates ne leur laisse aucune chance

Dans un nouvel essai, Bill Gates juge que l’intelligence artificielle évolue plus vite que les garde-fous chargés de la contenir. Il identifie trois professions où les emplois seraient supprimés en…

Interdire TikTok aux moins de 16 ans ne sert à rien, la preuve

Environ 8 mois après avoir interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, l’Australie n’enregistre quasiment aucune baisse de fréquentation sur TikTok pour les tranches d’âge qui ne devraient…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.