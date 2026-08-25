Apple dévoile le Mac Studio dopé aux puces M5 Max et M5 Ultra : une machine tout en extravagance

Le nouveau Mac Studio avec puces M5 Max et M5 Ultra offre des performances démesurées, taillées pour l’IA de pointe. On note aussi la présence d’un SSD de nouvelle génération.

Apple Mac Studio 2026
Crédit : Apple

“Le Mac Studio inaugure une nouvelle ère pour l’informatique de bureau, offrant des gains de performances considérables pour les tâches professionnelles et l’IA de pointe”. Voici comment Apple présente son nouvel ordinateur, propulsé par les puissantes puces M5 Max et M5 Ultra. La firme annonce la couleur d’emblée, et au vu des caractéristiques techniques, on a tendance à croire qu’elle exagère à peine.

Les performances brutes sont exceptionnelles et permettent d’exécuter des LLM de très grande taille entièrement sur l’appareil. “La puce M5 Max offre une puissance de calcul embarquée phénoménale avec des performances d’IA jusqu’à 3,9 fois plus rapides que sur la génération précédente”, promet Apple. La puce M5 Ultra offre quant à elle au Mac Studio des pics de performances en IA qui sont jusqu’à 4,3 fois plus rapides qu’avec la puce M3 Ultra et jusqu’à 9,8 fois plus rapides qu’avec la puce M1 Ultra.

Un SSD PCIe Gen 6 pour le Mac Studio 2026

Autre ligne surprenante de la fiche technique, la présence d’un SSD PCIe Gen 6 de nouvelle génération. Avec un tel stockage, le Mac Studio devrait jouir des vitesses de lecture et d’écriture les plus rapides pour un PC grand public. Jusqu’ici, les SSD PCIe Gen 6 étaient réservés aux infrastructures de serveur.

Apple Mac Studio 2026
Crédit : Apple

La puce N1 garantit une compatibilité Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Le Mac Studio prend désormais en charge Genlock sur USB-C pour la pour synchronisation d’un écran et d’une caméra professionnelle. Il gère aussi jusqu’à huit écrans ou jusqu’à quatre Studio Display XDR en 5K à 120 Hz et inclue jusqu’à six ports Thunderbolt 5.

Prix et disponibilité

Apple a déjà ouvert les précommandes pour le Mac Studio 2026, la sortie officielle étant prévue pour le 22 septembre. Les prix varient selon la configuration choisie :

Mac Studio M5 Max

  • CPU 18 cœurs, GPU 32 cœurs, 36 Go de RAM : 2 999 euros
  • CPU 18 cœurs, GPU 40 cœurs, 48 Go de RAM : 3 659 euros (+ 440 euros pour 64 Go de RAM et + 2 200 euros pour 128 Go de RAM)

Mac Studio M5 Ultra

  • CPU 30 cœurs, GPU 64 cœurs, 96 Go de RAM : 6 599 euros
  • CPU 30 cœurs, GPU 64 cœurs, 256 Go de RAM : 10 999 euros
  • CPU 36 cœurs, GPU 80 cœurs, 96 Go de RAM : 8 029 euros
  • CPU 36 cœurs, GPU 80 cœurs, 256 Go de RAM : 12 429 euros

Ces tarifs valent pour 512 Go de stockage dans le cas du Mac Studio M5 Max et 1 To pour le Mac Studio M5 Ultra. Ils augmentent encore pour disposer de plus de mémoire interne.


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