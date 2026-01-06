Quand est-ce que le nouveau Siri boosté à l’IA sera disponible ? Voici la date à laquelle on attend la mise à jour

Nous ne sommes probablement plus qu'à quelques semaines du déploiement de la première bêta d'iOS 26.4, ce qui signifie que le tout nouveau Siri devrait bientôt faire son arrivée sur nos iPhone. En se basant sur les dates à laquelle les précédentes mises à jour ont été disponibles, on peut prédire une fenêtre de sortie pour le tout nouvel assistant vocal d'Apple.

Cela fait des mois que l'on vous en parle, mais on n'a jamais été aussi proche du déploiement officiel. Depuis plusieurs semaines en effet, la prochaine grosse mise à jour d'iOS fait l'objet de nombreuses fuites. En cause, la refonte en profondeur du fonctionnement de Siri, certainement la nouveauté la plus importante de cette nouvelle version. Après avoir accumulé un certain retard dans le domaine par rapport à la concurrence, Apple se décide enfin à se lancer dans l'IA à travers son mythique assistant virtuel.

En réalité, nous savons déjà que ce nouveau Siri dopé à l'IA reposera sur une version altérée de Gemini, la propre solution de Google qui a déjà envahi Android. Toujours est-il qu'il s'agit d'une petite révolution pour les utilisateurs d'Apple, qui depuis des mois doivent se contenter d'une solution alternative pour utiliser ChatGPT via Siri. Heureusement, si tout se passe comme prévu, l'attente touchera bientôt à sa fin.

Voici quand le nouveau Siri devrait arriver sur votre iPhone

Pour l'heure, nous n'avons aucune trace officielle de l'arrivée d'iOS 26.4. Néanmoins, nous savons deux choses : iOS 26.3 est actuellement en bêta, ce qui signifie que la version finale ne devrait pas tarder à arriver et, surtout, Apple a tendance à déployer les versions X.4 d'iOS autour de la même période chaque année. iOS 16.4, iOS 17.4 et iOS 18.4, par exemple, ont toutes été rendues disponibles au cours du mois de mars.

Autrement dit, il y a de fortes chances pour que 2026 ne fasse pas exception à la règle. Il est même arrivé qu'Apple déploie une mise à jour à la fin février, mais cela semble peu probable cette année. En effet, il faudrait d'abord laisser le temps au constructeur de mener sa bêta, qui n'est pas encore disponible à l'heure actuelle. Tout dépendra donc de quand ce dernier lancera la bêta. Si celle-ci est déployée en février, on peut s'attendra à un déploiement officiel pour la fin mars.