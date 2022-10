iOS 16 : Apple corrige le bug du microphone pendant les appels audio sur CarPlay

Apple vient de publier de petites mises à jour logicielles pour l'iPhone et l'Apple Watch. Baptisées iOS 16.0.3 et watchOS 9.0.2, ces mises à jour visent principalement à corriger une poignée de bugs que les utilisateurs ont rencontrés depuis le lancement d'iOS 16 et de watchOS 9 le mois dernier.

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’Apple a déployé sa nouvelle mise à jour iOS 16 sur les iPhone compatibles, mais les utilisateurs ont déjà relevé la présence de plusieurs problèmes. Certains ont rapidement été corrigés, comme la caméra tremblante sur les applications tierces avec le correctif 16.0.2.

Avec sa nouvelle mise à jour iOS 16.0.3, Apple vient corriger un nouveau lot de bugs, dont notamment un qui entraînait une mauvaise qualité de l’audio pendant des appels à travers CarPlay. D’après Apple, les propriétaires d’iPhone 14 devraient désormais clairement entendre leur interlocuteur en voiture.

Quels autres bugs corrige la mise à jour iOS 16.0.3 ?

En plus du bug de CarPlay, le correctif 16.0.3 résout également les retards de notification et le ralentissement de l'application Caméra sur les modèles iPhone 14 Pro. Certains utilisateurs se plaignaient que le lancement de l'application pouvait prendre plusieurs secondes dans certains cas, et ils étaient confrontés à des retards similaires lors du changement de mode dans l'application une fois celle-ci lancée.

Enfin, on peut noter la présence d’un correctif pour un problème avec l'application Mail sur iOS 16, où un e-mail malformé pouvait faire planter l'application. On vous recommande évidemment de faire la nouvelle mise à jour le plus rapidement possible si vous avez été confrontés à un des problèmes mentionnés ci-dessus. On vous conseille de télécharger la mise à jour sur votre réseau Wi-Fi, puisqu’elle pèse près de 1,2 Go, d’après les différentes captures d’écran des utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Pour la télécharger, suivez la procédure suivante :

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone

Sélectionnez “Général”, puis “Mise à jour logicielle” pour rechercher iOS 16

Appuyez sur “Télécharger et installer” pour lancer le processus

Pour l’instant, Apple n’a toujours pas donné suite aux rapports qui accusaient la mise à jour iOS 16 de faire chuter l’autonomie des iPhone sur lesquelles elle était installée. Il semble également que certains iPhone sont toujours sujets à des redémarrages intempestifs lorsque le smartphone est en charge.