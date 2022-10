France Identité débarque en bêta sur iPhone, bientôt la fin de la carte d’identité

France Identité vient d’annoncer le lancement de la bêta de son application sur iPhone. Pour les 2500 participants, il est désormais possible de stocker sa carte d’identité sur son smartphone, ainsi que d’utiliser des services se servant de France Connect. La bêta accueillera plus d’utilisateurs d’ici la fin de l’année, en permettant aux utilisateurs Android de rejoindre le programme.

C’est donc avec un léger retard que France Identité débarque sur iPhone. Annoncée en avril 2022, l’application a fait des émules avec une promesse simple, mais terriblement efficace : remplacer entièrement la carte d’identité classique par une version numérique, stockée sur son iPhone. Le lancement de la bêta sur iPhone est alors annoncé pour le mois de septembre. Finalement, il aura fallu attendre ce jeudi 13 octobre pour que celui-ci ait lieu.

En seulement quelques heures, la jauge des 2500 participants a été remplie, annonce l’application sur son compte Twitter. Un succès revigorant qui pousse d’ailleurs celle-ci à de nouvelles promesses. D’ici la fin de l’année, ce sera 10 000 testeurs qui pourront numériser leur carte d’identité sur leur smartphone. Par ailleurs, les utilisateurs iOS ne seront plus les seuls à pouvoir en profiter, puisque Android sera également de la partie.

Stocker sa carte d’identité sur son iPhone, c’est désormais possible

De plus, France Identité précise que son application ne servira pas qu’à stocker sa carte d’identité. En effet, l’outil France Connect sera également intégré, permettant ainsi de se connecter à plus de 1000 services à travers le web. Enfin, les développeurs ont également écouté les conseils des utilisateurs et ont ajouté la reconnaissance biométrique pour accéder à l’application, qui évitera d’avoir à entrer ses identités à chaque connexion.

Sur le même sujet : L’iPhone prend en charge la carte d’identité au format numérique

Ce sont de bien belles choses que promet l’application, mais le chemin est encore long. Rappelons en outre que si France Identité permet de stocker sa carte d’identité, elle reste une application à part entière, sans que les utilisateurs iPhone ne puissent les ajouter à leurs autres documents dans l’application Cartes. Le lancement de l’outil semble indiquer que cette fonctionnalité n’est pas prévue dans un avenir proche.