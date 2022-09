iOS 16 : Apple a corrigé le problème d’image tremblante plus vite que prévu

Le correctif iOS 16.0.2 est sorti plus tôt que prévu, et c'est tant mieux. Il y avait urgence à corriger le problème d'image tremblante, qui risquait d'endommager l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

La sortie d’iOS 16 ne s’est pas déroulée sans accrocs, c’est le moins que l’on puisse dire. Viseur photo qui tremble, module optique qui grince, appareil photo lent à démarrer, copier-coller irritant. La liste de bugs dont ont été victimes les possesseurs d’iPhone 14 a gâché la fête. Apple l’a bien compris et s’est empressé de sortir une mise à jour qui n’était attendue que pour la semaine prochaine.

La mise à jour iOS 16.0.2 va notamment corriger les problèmes de caméra rapportés par de très nombreux utilisateurs de l’iPhone 14 Pro. Ces derniers se plaignaient notamment d’un grincement inquiétant et d’une image tremblante dans SnapChat, Instagram et TikTok, entre autres applications de messagerie. Impossible dans ces conditions d’obtenir des clichés nets. Le problème d’origine logicielle en créait un autre au niveau matériel : ces tremblements abîment les composants de la caméra. Une accumulation d’anomalies qui fait tâche surtout quand elle affecte ce qui est censé être le fleuron de la firme de Cupertino.

La mise à jour iOS 16.0.2 met fin aux tremblements de l'appareil photo

Le correctif traite un autre bug, un peu moins grave mais néanmoins gênant, qui touchait les utilisateurs qui tentaient d’utiliser la fonctionnalité de copier-coller. iOS 16 leur demandait continuellement la permission d'effectuer cette opération dans ce qui semblait être une boucle sans fin. Ce qui pouvait effectivement devenir rédhibitoire. D’autres clients d’Apple ont également témoigné de la disparition de la fonctionnalité de VoiceOver après un redémarrage de l’iPhone 14 Pro. Cette dernière étant indispensable aux personnes aveugles et malvoyantes, la firme à la pomme se devait d’agir vite si elle ne souhaitait pas se couper d’un tel public.

L’écran tactile de certains iPhone ne répondait plus après une réparation. Ce problème, qui n’affectait que certains iPhone X, iPhone XR et iPhone 11 est désormais résolu avec cette mise à jour. Tous les problèmes d'iOS 16 ne sont pas encore réglés, loin s'en faut. On pense tout particulièrement aux automobilistes qui souhaitent passer des appels avec leur iPhone 14 à travers CarPlay. Certains témoignent d'une baisse de volume de la conversation qui rend tout simplement impossible l'utilisation du smartphone avec la version embarquée d'iOS.