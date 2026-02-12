Windows 11 : Microsoft prépare un énorme changement qui va vous impacter au quotidien

Microsoft annonce sa volonté de faire de Windows un système “sécurisé par défaut“. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout : qu'est-ce que ça va changer pour vous à l'usage ?

“Windows doit à la fois rester une plateforme ouverte et être sécurisé par défaut“. Voilà la conclusion à laquelle sont arrivées les équipes de Microsoft en ce début d'année 2026. L'aspect “ouvert” est très concret : techniquement, vous pouvez installer n'importe quelle application sur votre PC, qu'elle provienne du Microsoft Store, d'un éditeur tiers ou d'un site Web plus ou moins légitime. Côté sécurité, Windows 11 embarque plusieurs outils dédié, mais ceux-ci sont éparpillés à travers différents menus et souvent désactivés par défaut.

Ce constat est l'une des explications à l'essor des malwares sur nos ordinateurs. Comme l'explique la firme de Redmond : “Les utilisateurs constatent de plus en plus souvent que des applications modifient leurs paramètres, installent des logiciels supplémentaires ou altèrent le fonctionnement de base de Windows à leur insu et sans leur consentement“. Ce temps sera bientôt révolu après la mise en application des nouveaux principes de fonctionnement pour Windows 11.

Microsoft va drastiquement changer le fonctionnement de Windows 11

D'abord, le système activera “les protections d'intégrité d'exécution” par défaut. Concrètement, cela veut dire que “seules les applications, les services et les pilotes dûment signés sont autorisés à s'exécuter“. Le but étant de “protéger le système contre toute falsification ou modification non autorisée“. Autrement dit, les programmes ne répondant pas à ces critères (et ils sont nombreux) ne pourront pas se lancer. Rassurez-vous : il sera possible de désactiver ce comportement au cas pas cas.

Deuxième changement majeur : “Windows vous avertira désormais lorsque des applications tenteront d'accéder à des ressources sensibles (comme vos fichiers, votre caméra ou votre microphone) ou lorsqu'elles tenteront d'installer des logiciels non prévus à cet effet“. Vous verrez donc des popups vous demandant explicitement d'autoriser ces accès ou ces installations. Si ce procédé vous parle, c'est normal puisqu'il est identique à ce que l'on connaît déjà sur Android et iOS.

Ces deux systèmes appelés respectivement “Windows Baseline Security Mode” et “User Transparency and Consent” dans la langue de Shakespeare seront également valables pour tout ce qui touche à l’intelligence artificielle embarquée. Microsoft a beau avoir compris qu'on ne voulait pas de l'IA partout, l'entreprise ne compte pas abandonner Copilot pour autant. Cela étant dit, comment va se dérouler cette transition majeure vers un système centré sur le consentement de l'utilisateur ?

La transformation de Windows 11 se fera en douceur

Opérer un changement aussi important ne peut pas se faire du jour au lendemain. Développeurs comme gérants de parc informatique doivent le préparer. Par exemple en s'assurant que les logiciels soient correctement signés, ou bien en désactivant les nouveaux gardes-fous en amont pour permettent le fonctionnement de telle ou telle application professionnelle. Microsoft s'est déjà rapproché de plusieurs grandes entreprises afin de s'assurer que tout se passe bien.

Dans le billet publié sur le Windows Experience Blog, on peut voir que 1Password, Adobe ou encore OpenAI accueillent favorablement l'orientation prise par la firme. D'un point de vue pratique, les mises à jour nécessaires seront déployées progressivement, avec des ajustements constants en fonction des retours reçus. Qu'ils émanent des partenaires ou des utilisateurs d'ailleurs.

Microsoft en appelle ainsi à sa communauté : “Par le biais de prochains articles de blog et de canaux de communication dédiés, nous vous inviterons à interagir avec nous, à partager vos idées et à contribuer à l'amélioration de ce projet“. En revanche, pas question d'avancer le moindre calendrier. Une prudence très compréhensible tant un projet d'une telle envergure peut rencontrer des obstacles ralentissant sa concrétisation.