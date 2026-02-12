Windows 11 : Microsoft prépare un énorme changement qui va vous impacter au quotidien

Microsoft annonce sa volonté de faire de Windows un système “sécurisé par défaut“. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout : qu'est-ce que ça va changer pour vous à l'usage ?

Windows 11
Crédits : 123RF

Windows doit à la fois rester une plateforme ouverte et être sécurisé par défaut“. Voilà la conclusion à laquelle sont arrivées les équipes de Microsoft en ce début d'année 2026. L'aspect “ouvert” est très concret : techniquement, vous pouvez installer n'importe quelle application sur votre PC, qu'elle provienne du Microsoft Store, d'un éditeur tiers ou d'un site Web plus ou moins légitime. Côté sécurité, Windows 11 embarque plusieurs outils dédié, mais ceux-ci sont éparpillés à travers différents menus et souvent désactivés par défaut.

Ce constat est l'une des explications à l'essor des malwares sur nos ordinateurs. Comme l'explique la firme de Redmond : “Les utilisateurs constatent de plus en plus souvent que des applications modifient leurs paramètres, installent des logiciels supplémentaires ou altèrent le fonctionnement de base de Windows à leur insu et sans leur consentement“. Ce temps sera bientôt révolu après la mise en application des nouveaux principes de fonctionnement pour Windows 11.

Microsoft va drastiquement changer le fonctionnement de Windows 11

D'abord, le système activera “les protections d'intégrité d'exécution” par défaut. Concrètement, cela veut dire que “seules les applications, les services et les pilotes dûment signés sont autorisés à s'exécuter“. Le but étant de “protéger le système contre toute falsification ou modification non autorisée“. Autrement dit, les programmes ne répondant pas à ces critères (et ils sont nombreux) ne pourront pas se lancer. Rassurez-vous : il sera possible de désactiver ce comportement au cas pas cas.

Lire aussi – Windows 11 26H2 : Microsoft confirme discrètement la prochaine mise à jour majeure, voici les nouveautés attendues

Deuxième changement majeur : “Windows vous avertira désormais lorsque des applications tenteront d'accéder à des ressources sensibles (comme vos fichiers, votre caméra ou votre microphone) ou lorsqu'elles tenteront d'installer des logiciels non prévus à cet effet“. Vous verrez donc des popups vous demandant explicitement d'autoriser ces accès ou ces installations. Si ce procédé vous parle, c'est normal puisqu'il est identique à ce que l'on connaît déjà sur Android et iOS.

Ces deux systèmes appelés respectivement “Windows Baseline Security Mode” et “User Transparency and Consent” dans la langue de Shakespeare seront également valables pour tout ce qui touche à l’intelligence artificielle embarquée. Microsoft a beau avoir compris qu'on ne voulait pas de l'IA partout, l'entreprise ne compte pas abandonner Copilot pour autant. Cela étant dit, comment va se dérouler cette transition majeure vers un système centré sur le consentement de l'utilisateur ?

La transformation de Windows 11 se fera en douceur

Opérer un changement aussi important ne peut pas se faire du jour au lendemain. Développeurs comme gérants de parc informatique doivent le préparer. Par exemple en s'assurant que les logiciels soient correctement signés, ou bien en désactivant les nouveaux gardes-fous en amont pour permettent le fonctionnement de telle ou telle application professionnelle. Microsoft s'est déjà rapproché de plusieurs grandes entreprises afin de s'assurer que tout se passe bien.

Lire aussi – Windows 11 est cassé de partout, Microsoft lance un plan d’urgence pour le réparer

Dans le billet publié sur le Windows Experience Blog, on peut voir que 1Password, Adobe ou encore OpenAI accueillent favorablement l'orientation prise par la firme. D'un point de vue pratique, les mises à jour nécessaires seront déployées progressivement, avec des ajustements constants en fonction des retours reçus. Qu'ils émanent des partenaires ou des utilisateurs d'ailleurs.

Microsoft en appelle ainsi à sa communauté : “Par le biais de prochains articles de blog et de canaux de communication dédiés, nous vous inviterons à interagir avec nous, à partager vos idées et à contribuer à l'amélioration de ce projet“. En revanche, pas question d'avancer le moindre calendrier. Une prudence très compréhensible tant un projet d'une telle envergure peut rencontrer des obstacles ralentissant sa concrétisation.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vous pensiez qu’il était impossible d’avoir des jeux 3D sur Game Boy Color ? Pas pour ce développeur, apparemment

Le développeur et modder Danny Spencer s’est lancé dans un projet un peu fou : rendre la Game Boy Color capable d’afficher des modèles 3D. Si l’on vous en parle,…

Tomb Raider tourne étonnamment bien sur iPhone, même les modèles les plus anciens

Aujourd’hui sort le portage iPhone de Tomb Raider, le reboot de 2013. Pour l’occasion, le Youtubeur MrMacRight a testé le jeu sur diverses versions du smartphone. Conclusion : que vous…

Windows 11 : des pirates exploitent déjà ces failles critiques, installez vite la dernière mise à jour

Les fabricants déploient régulièrement des mises à jour pour leurs appareils, notamment pour corriger leurs failles de sécurité avant qu’elles ne soient exploitées par les hackers. Mais il arrive que…

Une vidéo générée par IA sert à piéger les victimes et voler leurs identifiants

Des pirates nord-coréens ont mis en place une méthode d’attaque très sophistiquée. Ils utilisent des deepfakes et de faux appels Zoom pour piéger leurs cibles. Leurs malwares s’installent discrètement aussi…

iPhone : la nouvelle Siri boostée à l’IA pourrait finalement ne pas arriver avec iOS 26.4, Apple n’arrive pas à corriger les bugs

Un récent rapport de Bloomberg jette un froid sur ceux qui attendent avec impatience la nouvelle version de Siri. Il semblerait en effet que les choses ne soient pas tout…

Cette version piégée de 7-Zip fait de votre PC un outil pour des pirates

Une fausse version de 7-Zip piège les utilisateurs peu vigilants. Une fois installée, elle transforme discrètement l’ordinateur en proxy pour des inconnus. Le danger est réel, car tout semble fonctionner…

Xiaomi Tag : prix, compatibilité élargie… Les dernières fuites sur le traqueur qui veut concurrencer l’AirTag

Xiaomi s’apprête à entrer sur le marché des traqueurs d’objets. Et il semble que la marque chinoise ait élaboré un plan bien ficelé pour tenter de rivaliser avec les grands…

Vous pouvez animer votre photo de profil Facebook par IA, voici comment faire

Facebook donne la possibilité aux utilisateurs de personnaliser leur photo de profil, leurs Stories, leurs Souvenirs et leurs publications textuelles par IA. Facebook annonce le déploiement de nouvelles fonctions basées…

Vous pouvez installer iOS 26.3 sur votre iPhone, quelles nouveautés pour la mise à jour ?

Apple a déployé la version stable de la mise à jour iOS 26.3 pour l’iPhone. Celle-ci apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont exclusives à l’Europe. Les propriétaires d’iPhone attendent…

La première bêta d’Android 17 est disponible, quels smartphones sont compatibles et comment la télécharger

La bêta 1 d’Android 17 est disponible sur de nombreux modèles de smartphones Pixel, on vous explique comment l’installer sur votre appareil. Google avait laissé entendre que la bêta 1…