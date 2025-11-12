Windows 10, 11 : la dernière mise à jour vient corriger ces bugs majeurs qui impactent les performances de votre PC, installez-la sans attendre

Le second mardi du mois de novembre vient de passer, ce qui signifie que Microsoft a déployé son dernier Patch Tuesday pour Windows 10 et 11. Comme à son habitude, la mise à jour vient corriger divers bugs et failles de sécurité. Parmi eux, certains étaient une véritable épine dans le pied des utilisateurs.

Souvent, les Patch Tuesday se contente de corriger les failles de sécurité récemment découvertes au sein de Windows. Mais, lorsque de gros bugs ont également fait surface au cours des semaines précédentes, la mise à jour est également l'occasion de les faire disparaître. C'est ce qu'il s'est passé ce mois-ci avec le Patch Tuesday de novembre. Il faut dire que Microsoft avait du pain sur la planche. Ces derniers jours, plusieurs bugs bien handicapants avaient été repérés par les utilisateurs.

Depuis hier, ces bugs ont donc été corrigés. Autant dire que l'on vous conseille d'installer cette mise à jour dès que possible, puisque certains d'entre impactent directement les performances de votre PC. C'est notamment le cas de cet étrange bug qui touche le gestionnaire des tâches, et qui l'empêche de se fermer véritablement. Résultat : si l'on ouvre trop de fois l'utilitaire, celui-ci se met à grignoter une part non négligeable de la RAM disponible, ralentissant de fait l'ordinateur de l'utilisateur.

Sur le même sujet – Attention, migrer sur Windows 11 avec un PC non compatible peut être dangereux : des pirates diffusent une fausse version de cet outil populaire

Windows corrige ces bugs agaçants dans sa dernière mise à jour

Windows 11 n'était pas le seul impacté par des bugs récemment. Windows 10 aussi a mené la vie dure à ses utilisateurs. Si le système d'exploitation a récemment atteint la fin officielle de son support, les utilisateurs ont toujours la possibilité de recevoir un an de mise à jour s'ils s'inscrivent au programme correspondant. Seulement voilà, même l'inscription faite, Windows 10 continuait de leur dire qu'il ne recevrait plus de mises à jour.

Autre problème de taille, l'utilitaire permettant de s'enrôler dans le programme de mise à jour a rencontré quelques difficiltés à reconnaître quels PC étaient éligibles ou non. Ainsi, de nombreux utilisateurs n'ont pas recevoir de mises à jour alors qu'en théorie, rien ne les empêcher de rejoindre le programme. Tous ces bugs ont donc été résolus par le dernier Patch Tuesday. Comme d'habitude, rendez-vous dans les paramètres de Windows pour installer ce dernier.