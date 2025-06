Microsoft abandonne l’écran bleu de la mort après 40 ans de service, voici sa nouvelle version

L’écran bleu de la mort est un symbole bien connu de Windows. Présent depuis plusieurs décennies, il signale une erreur critique que personne ne souhaite voir apparaître. Microsoft va pourtant y mettre fin avec un changement radical dans Windows 11.

Il existe des éléments d’interface qui traversent les époques sans jamais vraiment évoluer. Certains deviennent presque mythiques, au point d’incarner à eux seuls une marque ou une époque. Leur présence régulière en fait des repères pour des millions d’utilisateurs, qu’ils soient experts ou non. Dans l’univers Windows, rares sont les éléments aussi identifiables que cet écran bleu qui s’affiche soudainement en cas de problème grave. Même sans comprendre sa signification exacte, beaucoup reconnaissent immédiatement qu’un dysfonctionnement majeur est survenu.

C’est exactement le cas de l’écran bleu de la mort, aussi appelé BSOD. Cet écran surgit lorsqu’une erreur système grave empêche l’ordinateur de fonctionner normalement. Microsoft a confirmé que cette icône de l’univers Windows allait disparaître dans une future mise à jour de Windows 11, au profit d’un tout nouvel affichage. Ce changement visuel marque la fin d’un symbole vieux de près de 40 ans, et accompagne une série de mesures visant à améliorer la stabilité du système. Ce n’est pas simplement une question d’esthétique, mais une volonté d’optimiser l’information affichée lors des plantages.

Microsoft va remplacer l’écran bleu par un écran noir dans Windows 11 dès cet été

Le nouveau BSOD adopte un fond noir au lieu du bleu traditionnel. Il conserve les éléments essentiels comme le code d’erreur et l’indication du pilote en cause. En revanche, le visage triste et le QR code sont supprimés. L’objectif est de rendre le message plus lisible et plus utile, notamment pour les administrateurs système. Microsoft veut ainsi permettre une identification plus rapide des causes du plantage, sans devoir analyser des fichiers complexes. Cette mise à jour sera déployée durant l’été, en même temps qu’une nouvelle fonctionnalité appelée Quick Machine Recovery.

L’écran bleu tel qu’on le connaît est apparu en 1993 avec Windows NT. Il avait été conçu par l’ingénieur John Vert. Avant cela, un premier écran de ce type existait déjà dans Windows 3.1, en 1992. Il s’agissait d’un message appelé « écran de mécontentement », déclenché via Ctrl + Alt + Suppr, qui permettait de redémarrer l’ordinateur ou de fermer une application figée. Le texte avait été rédigé par Steve Ballmer. Mais Raymond Chen, vétéran de Microsoft, a rappelé en 2024 que le tout premier écran de plantage était noir. La société revient donc à cette couleur initiale, bouclant ainsi une boucle vieille de plus de 30 ans.