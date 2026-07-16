Bon plan Insta360 X5 : plus de 250 € de remise pendant les Soldes d’été, il va falloir faire vite !

Depuis plusieurs années, les caméras 360 sont de plus en plus populaires. Elles permettent de faire des contenus originaux tout en bénéficiant d’un format très compact. La caméra Insta360 X5 est l’une des références du marché et elle est actuellement en Soldes sur AliExpress.

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Les caméras 360 sont des merveilles de technologie. Si elles ont été conçues à la base pour créer des contenus immersifs destinés aux casques VR, elles sont aujourd’hui beaucoup plus utilisées pour créer des vidéos “classiques”. En effet, elles offrent beaucoup d'avantages pour les vidéastes.

Le premier est de pouvoir filmer sans avoir à viser et de choisir le bon cadre au moment du montage. Vous avez ainsi une image stabilisée avec l’horizon droit en toute circonstance. Vous bénéficiez aussi de l’effet perche à selfie invisible qui donne l’impression que vous êtes filmés par quelqu’un d’autre ou même par un drone. Vous avez aussi des effets créatifs comme la Tiny Planet ou le Bullet Time. Enfin, vous pouvez exporter sans aucun problème des vidéos en plusieurs formats, verticaux et horizontaux, pour vos divers réseaux sociaux.

Insta360 est la marque de référence du secteur et son dernier modèle sorti s’appelle l’Insta360 X5. Normalement en vente au prix conseillé de 589,99 euros, vous pouvez la trouver sur AliExpress pour 378,10 €. Et en utilisant en plus le code promo PHDFRS45, le prix chute à seulement 333,10 euros. Vous avez donc une baisse de prix totale de 256,89 euros. Et la livraison est gratuite !

Pourquoi choisir la caméra 360 Insta360 X5 ?

La caméra Insta360 X5 est équipée de deux capteurs 1/1,28 pouces. Ils permettent de réaliser des vidéos 360° en 8K 30 fps ou en 5,7 K HDR 60 fps. Vous obtenez ainsi une image nette, fluide et riche de nombreux détails. Elle bénéficie en plus de trois puces d’IA associées à la technologie PureVideo pour obtenir un rendu vidéo impeccable, même avec une basse luminosité. Vous pouvez ainsi enregistrer vos aventures.

Le son n’a pas été oublié avec son pare-vent intégré qui permet d’obtenir une bonne qualité audio, même quand l’environnement de tournage est compliqué.

La caméra Insta360 X5 est une excellente caméra 360 mais c’est aussi une action cam efficace grâce à son format compact. Certifiée IP68, elle peut filmer jusqu’à 15 mètres de profondeur sans caisson. Elle dispose par ailleurs d’un astucieux système d'accroche magnétique, très pratique pour passer d’un support à un autre. On appréciera aussi les verres optiques à la fois plus résistants et remplaçables en cas de casse.

Terminons avec l’autonomie. Grâce à une batterie 40% plus endurante que sur la génération précédente, vous pouvez filmer pendant 3 heures.