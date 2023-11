Impressionnante baisse de prix : le Xiaomi Poco M5s passe à 86 € pour le Singles’ Day

Vous cherchez un bon smartphone pas cher ? C’est le bon moment ! Durant le Singles’ Day, le Xiaomi Poco M5s affiché à seulement 86 € sur AliExpress. Vous ne trouverez pas moins cher avec une telle fiche technique…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Singles’ Day continuent sur AliExpress. Du 11 au 18 novembre, vous pouvez faire le faire le plein de bons plans à prix réduit sans avoir à attendre le Black Friday. Alors qu’il était déjà en promotion, grâce au code AEFR15 et au coupon de 30 € valable dès 100 € d'achat , le prix du Poco M5s passe à seulement 86,04 €. Sorti il y a un an au prix de 229,90 € dans sa version 4 Go de RAM + 64 Go de stockage, cette offre vous permet de l’avoir à un prix vraiment dérisoire ! Et en plus, la livraison est gratuite dans un délai de 5 jours.

Ne vous fiez pas à son prix, le Xiaomi Poco M5s est un smartphone d’entrée de gamme qui tient la route. Il est équipé d’un processeur 8 coeurs MediaTek Helio G95 avec un puissant GPU ARM Mali-G76 MC4 appuyé par 4Go de RAM. C’est suffisant pour jouer à la plupart des jeux mobiles. Il est également doté d’un bel écran AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 px) de 6,43 pouces. Avec sa luminosité de 1100 nits et son taux de rafraichissement de 60 Hz, le Poco M5s se distingue par sa fluidité et ses couleurs éclatantes.

C’est surtout au niveau des photos que ce modèle fait des prouesses pour cette gamme de prix. Il est équipé de 4 capteurs à l’arrière : la caméra principale de 64 MP est accompagnée d’un ultra grand-angle de 8MP et deux capteurs de 2MP pour la profondeur et les gros plans. Quant à elle, la caméra selfie fait 13MP. Sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 33 W vous offre une belle autonomie de 19 heures de lecture vidéo et de 11 heures de jeu. Enfin, certifié IP53, c’est un smartphone qui est résistant à l’eau et à la poussière. À 86 €, ça serait dommage de s’en passer !

À lire également : Découvrez les meilleurs bons plans du Singles' Day sur PhonAndroid