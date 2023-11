OnePlus 11 : le smartphone est à prix ultra canon pour le Singles’ Day

Les bons plans sur les smartphones continuent. Cette fois, c’est au tour du OnePlus 11 5g d’être à prix réduit pour le Singles’ Day. Sorti en début d’année à 849 € dans sa version de 8 + 128 Go, il est affiché à seulement 559 € sur AlieExpress.

Déjà en promotion à seulement 659 € sur AliExpress, le prix du OnePlus 11 5G chute à 559 € grâce au code AEFR100 qui vous offre 100 € de réduction immédiate dès 500 € d’achat. C’est un excellent prix pour ce smartphone qui concurrence les modèles haut de gamme. Vous bénéficiez également de la livraison gratuite. Profitez-en avant la rupture de stock !

OnePlus 11 5G : l’excellent smartphone est en promotion pour le Singles’ Day

OnePlus 11 5G passe à 559 € sur AlieExpress grâce au code AEFR100. Il est doté du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 8 Go de RAM. Son magnifique écran AMOLED 2K (3216 x 1400 pixels) de 6,7 pouces profite d’un taux de rafraichissement variable allant de 1 à 120 Hz.

Coté photo, le smartphone est équipé d’un triple capteur à l’arrière, à savoir une caméra principale de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 32 MP. Quant à elle, la caméra selfie a une définition de 16 MP.

Enfin, l’un de ses plus gros points forts est probablement sa batterie de 5000 mAh qui permet au smartphone d’avoir une autonomie de 2 jours d’utilisation. Comme il est compatible avec la charge ultra-rapide de 100W, vous pouvez le recharger de 0 à 50% en 10 minutes et le recharger entièrement en seulement 25 minutes ! Pour en savoir plus sur le OnePlus 11 5G, découvrez notre test ici.

Le Singles’ Day continue jusqu’au 18 novembre sur AliExpress mais ne tardez pas, les stocks sont limités.

