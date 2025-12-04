Grâce à cette avancée scientifique, vous allez (presque) passer un bon moment chez le dentiste

Une équipe de scientifique a trouvé le moyen de rendre vos visites chez le dentiste beaucoup moins désagréable et, aussi étonnant que cela puisse paraître, tout est une question de bruit. En effet, en déployant des moyens techniques très avancés, ils ont déterminé que le son émis par les fraises dentaires étaient grandement responsable du stress subi par les patients.

La peur du dentiste n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Elle a même un nom : la stomatophobie. Que vous ayez été traumatisé dans votre enfance par votre médecin de famille à la main un peu lourde ou que vous ne vous soyez jamais remis de votre opération des dents de sagesse, vous faites peut-être partie de ceux pour qui la visite chez le dentiste est un véritable calvaire. Or, d'après une étude scientifique très sérieuse, il existe un moyen simple mais très efficace de rendre cette dernière un peu plus agréable.

Tomomi Yamada, dentiste de profession, a en effet mené une étude sur l'aérodynamique des… fraises dentaires. Cela n'a pas l'air très intéressant dit comme ça et pourtant, Yamada est persuadé qu'en modifiant légèrement le son de ces appareils, on pourrait réduire drastiquement l'anxiété des patients. « Au début, je faisais des recherches sur les matériaux dentaires, mais je me suis rendu compte que presque personne, pas même les dentistes, ne s'attaquait scientifiquement à ce problème sonore. », explique-t-il.

Sur le même sujet – L’IA met en danger vos données médicales, ce rapport tire la sonnette d’alarme

Voici pourquoi vous n'êtes pas à l'aise chez le dentiste

Tomomi Yamada et son équipe n'y sont pas allés de main morte pour tester leur théorie. Grâce à un superordinateur, ils ont réalisé des simulations très précises de l'aéroacoustique des fraises dentaires, soit le son émis à travers l'air des appareils et, surtout, leur impact sur la physiologie humaine. Les scientifiques ont ainsi découvert qu'il ne suffit pas de rendre l'outil plus silencieux pour améliorer l'expérience des patients. « L'important, c'est d'améliorer sa qualité sonore. »

Les chercheurs ont également découvert que le son des fraises dentaires est beaucoup plus désagréable pour les enfants, notamment à cause de la fréquence de ce dernier (aux alentours des 20 kHz), soit une bande mieux perçue par les plus jeunes. « Les enfants perçoivent vraiment ces sons différemment, leur peur des soins dentaires est donc une véritable réaction sensorielle, et non uniquement le fruit de leur imagination. »

Grâce à ces informations, les chercheurs souhaitent donc désormais mettre au point une fraise dentaire moins bruyante, mais surtout plus agréable à l'oreille, tout en maintenant ses performances. POur qu'un jour, peut-être, vous soyez enfin heureux de vous rendre chez le dentiste.

Source : Acoustical Society of America