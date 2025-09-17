Flunch prend la relève d’Amazon en lançant le premier restaurant au monde sans caisse

Aujourd'hui, Flunch se lance dans une première mondiale. À Lille, la firme vient d'ouvrir le tout premier restaurant au monde sans caisse de paiement. Inspiré par Amazon, ce concept vise à fluidifier les transits de clients tout en facilitant la commande.

L'idée n'a pas été mise au placard, elle a simplement évolué. En 2018, Amazon comptait révolutionner l'expérience en supermarché en supprimant tout bonnement les caisses de paiement. Pour ce faire, le géant de la tech a conçu la technologie Just Walk Out, soit un ensemble de caméras et de capteurs sur les produits en rayon capables de calculer automatiquement le panier du client. Ce dernier n'a alors plus qu'à payer par carte à la sortie du magasin, sans passer par une caisse.

Ça, c'est pour la théorie. Dans la pratique, la technologie nécessitait une lourde supervision humaine, dans 70% des cas. Autant dire que le jeu n'en valait pas vraiment la chandelle, poussant à Amazon à jeter l'éponge en 2023. Pour autant, la Just Walk Out n'a pas été mis à la poubelle et a depuis engendré quelques bébés, chez Auchan et Aldi notamment. Aujourd'hui c'est au tour d'un restaurateur de renom de se lancer dans l'aventure.

Flunch ouvre le premier restaurant sans caisse inspiré d'Amazon

Ce lundi 15 septembre, Flunch a ouvert le premier restaurant au monde sans caisse, baptisé Faim. Situé à Lille, celui-ci reprend la formule habituelle qui a fait le succès de la firme, à un détail près : grâce à la technologie Just Walk Out, les clients n'ont plus besoin de passer à la caisse pour scanner leur repas. L'aboutissement d'un projet de deux ans pour l'entreprise, qui a travaillé aux côtés d'Amazon pour mettre au point cette innovation.

“Nous voulions à la fois nous rapprocher d’eux, en centre-ville, avec une offre de restauration de qualité et bon marché tout en fluidifiant le plus possible leur parcours, en supprimant notamment l’attente au moment du paiement”, explique Baptiste Bayart, PDG de Flunch, au média LSA. Alors pourquoi ce soudain intérêt après l'échec d'Amazon ? Flunch explique que cette fois, il compte sur l'IA pour réduire l'intervention humaine et enfin rendre la technologie viable. À voir si les clients se laisseront convaincre.

Source : LSA