La recherche mobile telle qu’on la connaît, c’est fini : Google transforme son moteur de recherche en véritable chatbot

Google veut encore bouleverser notre manière d’utiliser son moteur de recherche sur mobile. La firme teste actuellement dans le monde entier une nouvelle expérience plus fluide et continue pour basculer, d’un seul geste, d’AI Overviews au Mode IA.

Google est bien décidé à réinventer la recherche sur le web et compte sur l’IA pour y parvenir. Après avoir déployé AI Overviews, une fonction permettant d’afficher une réponse rapide en haut des résultats de recherche Google, le géant de la tech a aussi lancé le Mode IA, une évolution majeure du moteur de recherche désormais capable de dialoguer avec l’internaute pour lui apporter des réponses approfondies.

Google va encore plus loin : l’entreprise teste actuellement dans le monde entier une transition plus naturelle entre ces deux fonctionnalités sur mobile. Le but ? Transformer son moteur de recherche en véritable chatbot pour que l’utilisateur n’ait plus qu’à poser la question qui le taraude, sans avoir à se préoccuper de la forme.

Google bouleverse encore notre manière de faire des recherches sur le web sur mobile

Robby Stein, responsable produit de Google Search a annoncé la nouvelle via son compte X (ex-Twitter). Avec ce test, Google « fusionne » deux expériences distinctes pour vous proposer une expérience « fluide et continue ». Pour basculer en Mode IA, il suffit d’un seul geste : appuyer sur « Voir plus » dans l’AI Overviews. S’affiche alors une barre dédiée en bas de l’écran qui vous encourage à poser des questions supplémentaires pour creuser un sujet, sans avoir à relancer la recherche de zéro.

(1/2) Today we’re starting to test a new way to seamlessly go deeper in AI Mode directly from the Search results page on mobile, globally. This brings us closer to our vision for Search: just ask whatever’s on your mind – no matter how long or complex – and find exactly what you… pic.twitter.com/mcCS7oT2FI — Robby Stein (@rmstein) December 1, 2025

Le mode IA s’appuie sur Gemini 3 – ou des versions antérieures – pour répondre à des questions complexes avec du texte, des images voire des vidéos grâce au contexte. Pour fournir des réponses plus nuancées, Google soumet plusieurs requêtes liées en même temps.

Au-delà de rendre la recherche sur mobile plus conversationnelle, Google opère des mises à jour techniques majeures en rendant toujours plus accessibles ses modèles les plus avancés, comme Gemini 3 Pro, qui arrive dès maintenant dans près de 120 pays pour les utilisateurs anglophones.

En effaçant la frontière entre AI Overviews et le mode IA, Google redéfinit encore davantage la recherche sur le web. En encourageant les internautes à approfondir et à « discuter » les résultats, cette initiative pourrait contrebalancer certaines dérives des résumés IA – les utilisateurs ayant, à tort, tendance à leur faire confiance plus ou moins aveuglément. En revanche, elle ne devrait pas arranger les affaires des sites qui voyaient déjà baisser le nombre de clics.