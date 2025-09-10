On le sait, ChatGPT a une fâcheuse tendance à toujours vouloir le dernier mot… au point de ne pas vouloir vous lâcher. Partant de ce constat, un utilisateur a eu une idée saugrenue : laisser deux instances de ChatGPT se dire au revoir. La légende dit qu'il y sont encore.

Si ChatGPT a indéniablement lancé une petite révolution dans le monde la tech, l'IA générative est loin d'être exempte de tout défaut. Son impact environnemental désastreux mis de côté, l'outil en lui-même peut se montrer agaçant pour les utilisateurs. Sa nouvelle voix a récemment déclenché une vague de réactions négatives, mais il y a une autre caractéristique de l'outil, présente depuis le début, qui continue encore aujourd'hui à exaspérer le plus grand monde.

Vous l'aurez sans doute remarqué si vous avez déjà utilisé ChatGPT, celui-ci à un mal fou à vous laisser le dernier mot – pour ne pas dire qu'il en est parfaitement incapable. Dites-lui “merci” ou “au revoir”, et l'IA vous répondra systématiquement, vous invitant à refaire appel à ses services en cas de besoin. À y réfléchir, il est donc tout à fait possible de créer une boucle infinie d'adieux… et c'est précisément l'idée qu'a eu un internaute un peu taquin.

Faites parler deux ChatGPT, créez une boucle infinie

“Si tu as besoin d'autres conseils, je suis là pour toi.” “Merci, j'apprécie, je te tiendrai au courant.” “Quand tu veux. Prend soin de toi et bonne chance pour tes prochaines conversations”. Et ainsi de suite, sans que jamais ça ne s'arrête. Voilà la situation au milieu de laquelle s'est retrouvé un utilisateur laissant deux iPhone discuter à travers ChatGPT. Aucun des deux n'accepte l'au revoir de l'autre, à tel point que l'utilisateur est obligé de couper manuellement la conversation pour sortir de cet enfer.

La situation est bien sûr hilarante, mais elle souligne aussi un point crucial pour mieux comprendre comment fonctionnent ces outils. Ils ne “comprennent” pas à proprement ce qu'on leur dit, et leur réponse n'est qu'un enchaînement de mots les plus statistiquement logiques. Dites au revoir à ChatGPT, il vous répondra nécessairement au revoir. Sans compter, comme le note un internaute en commentaire, que cette petite blague à proprement coûter “des dizaines de milliers de litres d'eau”.