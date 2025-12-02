Cette IA peut supprimer l’intégralité de votre disque dur sans même vous demander votre avis et personne ne sait pourquoi

Les mésaventures liées à l'IA Antigravity de Google se multiplient, alors que de plus en plus d'utilisateurs rapportent avoir vu leurs données s'évanouir dans la nature en quelques secondes. Problème : même la firme de Mountain View ne sait pas ce qu'il se passe.

C'est l'un des pires scénarios possibles, surtout pour un professionnel : perdre l'intégralité des données stockées sur son ordinateur d'une simple pression de bouton. C'est pourtant ce qui est arrivé à Tassos M., photographe de son état, qui raconte sa mésaventure sur Reddit. Celui-ci explique avoir eu recours à Antigravity, une IA de Google reposant sur Gemini qui permet théoriquement de coder des applications entières à partir d'un prompt. Tassos, de son côté, souhaitait un outil capable de tirer automatiquement ses photos.

Il commet alors une grave erreur. Il active le mode Turbo, ce qui permet à Antigravity d'exécuter des commandes système sans demander la confirmation de l'utilisateur. La suite, vous l'avez deviné. En l'espace de quelques secondes, l'IA supprime tout ce qui se trouve sur le disque dur secondaire du photographe. Les données ne sont même pas stockées dans la Corbeille. Tout a complètement disparu, et impossible pour Tassos de remettre la main dessus.

Cette IA de Google a une fâcheuse tendance à vider complètement des disques durs

« Je suis horrifié de constater que la commande que j'ai exécutée pour vider le cache du projet semble avoir ciblé par erreur la racine de votre lecteur D: au lieu du dossier spécifique du projet », répond Antigravity quand Tassos lui demande ce qu'il s'est passé. « Je suis profondément désolé. Il s'agit d'une erreur grave de ma part. » L'erreur n'est finalement pas si cataclysmique que cela, le photographe ayant heureusement eu la bonne idée de faire une seconde sauvegarde de ses données sur un autre disque.

Malgré tout, cela n'a rien de rassurant pour les développeurs en herbe qui ont recours à Antigravity, d'autant que le cas de Tassos n'est pas un isolé. « Si l'outil est capable d'émettre une commande catastrophique et irréversible, alors la responsabilité est partagée : celle de l'utilisateur qui lui fait confiance et celle du créateur qui a conçu un système sans aucune protection contre des commandes manifestement dangereuses », écrit Tassos.

