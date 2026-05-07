Huawei lance ses Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro, des montres connectées qui misent sur leur écran et leur autonomie

Ça y est, les Huawei Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro sont disponibles en France. Voici ce qu'il faut savoir au sujet des nouvelles montres connectées de la marque.

Huawei nous avait donné rendez-vous ce 7 mai 2026 pour découvrir ses Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro, nous y sommes. Les deux montres connectées se dotent d'un mode mini-entraînements, qui consiste en une série d'exercices dynamiques de 30 secondes à plusieurs minutes, sans besoin d'espace ni de matériel, pour ceux qui n'ont pas le temps de faire du sport pendant la journée. Un panda interactif affiché sur le cadran fait office de coach.

Les smartwatches détectent automatiquement les sorties à vélo et proposent des mesures de performances précises pour cette activité, s'ajoutant aux options déjà assez complètes des Huawei Watch Fit 4. Le modèle Pro dispose même d'un mode Trail Run, avec navigation segmentée, suivi des dénivelés et estimation du temps d’arrivée. Les amateurs de golf accèdent quant à eux aux cartes vectorielles de plus de 17 000 parcours dans le monde, “avec une vue du green qui pivote automatiquement selon l’angle de vision”, explique le constructeur.

Huawei progresse encore sur le suivi de la santé et de l'activité physique

Huawei promet une surveillance proactive de la santé, “avec une attention particulière portée à la santé cardiovasculaire et à la santé féminine”. La Watch Fit 5 Pro se distingue par la détection de la fibrillation auriculaire (A-fib), basée sur l’onde de pouls, une application ECG ainsi que la détection de la rigidité artérielle. Elle est aussi équipée d'un capteur de température. Le système suit les variations de température au poignet pour prédire les règles, l’ovulation et le cycle menstruel des utilisatrices.

Huawei n'a pas accès aux solutions de paiement sans contact les plus populaires, mais cette génération est compatible avec Curve Pay, qui permet de payer directement avec sa montre. Cette app peut être téléchargée sur le smartphone via l'AppGallery, l’App Store, Google Play ou le Galaxy Store, puis installée sur la smartwatch par association. Il faut par contre être en Europe ou au Royaume-Uni. Elle prend en charge Go Back in Time pour corriger une erreur de paiement après achat et One Smart Wallet, un hub qui permet de regrouper ses cartes bancaires au même endroit.

Les Watch Fit sont traditionnellement bien plus endurantes que les Apple Watch ou Galaxy Watch, la firme annonce cette fois une autonomie jusqu’à 10 jours en usage léger et 7 jours en usage régulier.

Un écran lumineux avec de fines bordures

En matière de design, la Huawei Watch Fit 5 Pro se démarque par rapport au modèle standard. Elle profite d'un “design innovant avec remplissage à l’huile, qui permet de conserver l’intensité des couleurs”, assure le fabricant. Elle embarque aussi un écran Full View 2,5D en verre saphir artificiel, entouré de fines bordures noires de 1,8 mm. On voit bien la différence sur les visuels fournis par Huawei, la Watch Fit 5 simple n'a pas reçu autant d'attention et les bordures autour de l'affichage sont plus épais.

L'écran de la Huawei Watch Fit 5 Pro reste parfaitement lisible en plein soleil grâce à une luminosité qui peut monter jusqu'à 3 000 nits. Notons aussi une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 Hz à 60 Hz. La montre consomme donc moins d'énergie quand elle n'en a pas besoin, contribuant à sa belle autonomie évoquée plus tôt.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch Fit 5 est disponible dans les coloris argent, violet, blanc, noir et vert. La Huawei Watch Fit 5 Pro se décline en orange, blanc et noir. La Huawei Watch Fit 5 Pro a une particularité, puisqu'elle bénéficie “d’un nano céramique métallique de qualité aérospatiale”, une conception qui lui octroie “une texture premium et une durabilité renforcée”, fait savoir la marque.

La Huawei Watch Fit 5 est commercialisée au prix de 199 euros, la Huawei Watch Fit 5 Pro est affichée à 299 euros. On assiste donc à une légère hausse de prix, alors qu'une augmentation avait déjà eu lieu l'année dernière avec les Watch Fit 4. Mais un coupon permet de réduire la facture de 60 euros contre un abonnement à la newsletter. Les montres connectées peuvent d'ores et déjà être commandées chez Boulanger, Fnac-Darty, i-Run, Amazon, ainsi que sur le site officiel de Huawei e-store.