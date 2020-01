Huawei P40 et P40 Pro : voici la fiche technique de l’appareil photo

Les Huawei P40 et P40 Pro continuent de dévoiler tous leurs secrets. Un leaker réputé a en effet levé le voile sur la fiche technique presque complète de l’appareil photo des deux smartphones. Dans la foulée, il tease l’existence d’une troisième variante encore plus premium, avec un total de 5 capteurs photo au dos.

Ce 16 janvier 2020, Teme, un leaker chinois très bien informé, a mis en ligne sur son compte Twitter la fiche technique de l’appareil photo du Huawei P40 et du Huawei P40 Pro. Comme prévu, la variante standard doit composer avec un triple capteur photo.

Huawei P40

1 capteur photo de 40 mégapixels (f 1/1.5)

1 capteur photo de 52 mégapixels (f 1/1.3)

1 capteur telefoto de 8 mégapixels avec zoom optique x3

Huawei P40 Pro

1 capteur photo de 40 mégapixels (f 1/1.5)

1 capteur photo de 52 mégapixels (f 1/1.3)

1 capteur Tof

Un module périscope équipé d’un zoom (x10 selon les rumeurs)

De son côté, la variante Pro profiterait d’un quadruple capteur photo à l’arrière. L’appareil du P40 Pro se distingue essentiellement par l’intégration d’un zoom périscope et d’un capteur de temps de vol (ToF) dédié à la détection de la profondeur de champs. Quid du quintuple capteur photo évoqué dans de précédentes fuites, me direz-vous ?

Lire également : découvrez les coloris officiels des P40 et P40 Pro

Huawei prépare un 3ème P40 avec 5 capteurs photo

D’après Teme, Huawei aurait décidé de réserver cet appareil photo composé de 5 capteurs à une édition ultra premium de son P40 Pro. En recoupant avec les précédentes informations en fuite, on se rend compte qu’il s’agit du Huawei P40 Pro en céramique.

Les derniers rendus dévoilés par Evan Blass montrent en effet un appareil photo avec cinq capteurs disposé dans un rectangle. Encore plus haut de gamme que la version Pro, cette édition devrait se distinguer par une fiche technique ultra musclée. Aux dernières nouvelles, la présentation aura lieu le 26 mars prochain à Paris. On vous en dit plus dès que possible.