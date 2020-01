P40 et P40 Pro : découvrez les coloris officiels des prochains flagship de Huawei

Les P40 et P40 Pro, les futurs flagships de Huawei, seront proposés en 5 coloris différents. C’est en tout cas que révèle le site 91Mobiles, après avoir mis la main sur les premières images officielles des deux smartphones.

Après des Mate 30 et Mate 30 Pro au demeurant exceptionnelles mais handicapés par l’absence des services Google, Huawei signe et persiste avec les P40 et P40 Pro. Ces flagship partageront certes le même handicap, mais tâcheront de le faire oublier grâce à un marché d’applications App Gallery amélioré et plus varié, sans oublier une offre photo séduisante.

En effet, les deux appareils devraient embarquer respectivement un triple et un quintuple capteur photo. Pour l’heure, leur présentation officielle est toujours fixée pour le mois de mars 2020 lors d’un événement dédié à Paris. En attendant, les rumeurs et fuites vont bon train. Le 15 janvier 2019, le site 91Mobiles dévoilait par exemple les premières images officielles du P40. L’occasion d’observer en détails l’écran AMOLED et son poinçon dans le coin gauche, et de confirmer la présence d’un triple capteur signé Leica sur la face arrière.

Or, il s’avère que 91Mobiles en avait encore sous le coude, puisque le site dévoile aujourd’hui les coloris officiels des deux smartphones. L’information provient d’une source fiable proche de Huawei et de l’industrie, sans plus de précision. On dénombre cinq coloris parmi :

Black

Blush Gold

Silver Frost

Deep Sea Blue

Ice White

Derrière ces belles appellations poétiques se cachent donc du noir, du doré, du gris argenté, du bleu foncé et du blanc glacier. Pour l’heure impossible de savoir si ces coloris seront tous proposés sur le marché français ou si seulement deux ou trois seront privilégiés. Pour rappel, l’une des rumeurs les plus persistantes et excitantes concernant le P40 était la présence supposée d’une batterie au graphène.

Une information qui avait fait grand bruit, et qui s’est soldée par un mea culpa du constructeur. En effet, tout était parti d’un tweet du compte Twitter officiel de Huawei France, qui confirmait bel et bien la présence d’une batterie au graphène. De leurs côtés, plusieurs leakers influents comme IceUniverse avaient sérieusement remis en doute cette affirmation. Après plusieurs jours de flou, Huawei a démenti officiellement, arguant une publication erronée de Huawei France.

Source : 91Mobiles