Huawei P40 : voici enfin les premières images officielles

Le Huawei P40 se dévoile dans des rendus officiels. Sans surprise, le smartphone est sublimé d’un écran troué façon Galaxy S10+ et équipé d’un triple capteur photo arrière conçu en partenariat avec Leica. Contrairement aux Mate 30 Pro, le flagship est recouvert d’un écran plat plutôt qu’incurvé.

Ce mercredi 15 janvier 2020, nos confrères de 91Mobiles ont mis en ligne les premières images officielles du P40 de Huawei. Ces images montrent le design complet de la version standard du smartphone. Le média affirme avoir obtenu ces rendus par des sources issues de l’industrie. Au vu de l’impressionnant historique de fuites du site, on peut se fier à ces images. Elles corroborent d’ailleurs la plupart des précédentes informations apparues sur la toile, dont les rendus développés par OnLeaks.

Triple capteur photo Leica et écran plat troué

Sur la face avant de l’appareil, on aperçoit un écran AMOLED marqué par un large trou dans le coin gauche. Cette cavité renferme évidemment un double capteur photo frontal. Ce design rappelle le double poinçon du Galaxy S10+. Du reste, on devine des bordures particulièrement fines. Comme toujours, la bordure inférieure, le fameux menton, est plus épaisse. Huawei mise visiblement sur une dalle plate. De ce côté là, le P40 se distingue des Mate 30 Pro sortis il y a quelques mois. L’écran incurvé serait donc réservé à la déclinaison Pro des P40.

Au dos, on trouve le triple capteur photo signé Leica. Comme Samsung avec ses Galaxy S20, Huawei a choisi de disposer les capteurs de l’appareil photo (et le flash LED) dans un bloc rectangulaire. En zoomant sur ce rendu, on découvre l’ouverture des capteurs : f/1.9 et f/2.4. Comme annoncé, le P40 standard n’a pas de quadruple capteur photo. De son côté, le Huawei P40 Pro aurait par contre un quintuple capteur photo arrière. Nous en saurons plus sur les P40 en mars 2020 lors de la présentation organisée à Paris.

Source : 91Mobiles