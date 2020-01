Le classement photo DxOMark est désormais nettement dominé par des smartphones Huawei et de sa marque fille Honor. Le Honor V30 Pro vient de rejoindre le top des 10 meilleurs smartphones – en seconde position. Portant à quatre le nombre d’appareils de la marque dans le haut du classement. Trois d’entre-eux occupent désormais le podium.

Huawei, et sa marque fille Honor confirment une nouvelle fois leur expertise en photo sur smartphone. Le Honor V30 Pro vient de rejoindre la deuxième place du classement photo DxOMark avec un score de 122, juste derrière le Huawei Mate 30 Pro 5G (123) et avant le Mate 30 Pro classique (121). Huawei conserve également la 8e place avec son Huawei P30 Pro (116) ce qui fait de facto de Huawei le constructeur qui pèse le plus dans le classement.

Le seul autre constructeur à pouvoir semble-t-il rivaliser est Samsung avec son Galaxy Note 10 5G (117, 6e place), le Note 10 (117, 7e place) et le S10 5G (116, 10e place). Xiaomi place son Mi CC9 Pro Premium Edition en 4e position (121), Apple et son iPhone 11 Pro Max sont en 5e position (117). Quant à l’Oppo Reno 10x Zoom, il reste, avec un score de 116, à la 9e place du classement. Le Honor V30 Pro semble se montrer surtout bon en photo, où il a obtenu un score de 133, notamment pour la qualité de son zoom, de l’autofocus, ou encore le contrôle de l’exposition.

DxOMark a néanmoins donné une note particulièrement basse à la qualité du grand angle (seulement 32 points). Les testeurs ont également été plutôt durs avec la qualité du Bokeh (75 points), et, c’est plus étonnant, avec la qualité du mode nuit (69 points). Ce score photo est contrebalancé par un score plutôt moyen de 100 en vidéo. Selon Gizchina, les testeurs ont en effet relevé des artefacts en basse luminosité liés à l’algorithme de suppression du bruit dans l’image, et des problèmes de stabilité dans le rendu.

Source : Gizchina