Huawei P40 Pro : découvrez l’édition spéciale en céramique façon Galaxy S10+

Le Huawei P40 Pro continue de faire les gros titres. Les premières images officielles de l’édition spéciale en céramique viennent d’apparaître sur la toile. Huawei a visiblement décidé de s’inspirer du look du Galaxy S10+ en céramique sorti l’an dernier.

Ce 17 janvier 2020, Evan Blass, un leaker réputé du monde du smartphone, a publié sur son compte Twitter les premiers rendus officiels du Huawei P40 Pro en céramique. « Apparemment, Huawei est tellement fan de la variante en céramique premium du Galaxy S10 + que son prochain P40 Pro suivra son exemple » s’amuse Evan Blass.

L’an dernier, Samsung a en effet commercialisé une édition ultra premium du Galaxy S10+ avec un dos en céramique plutôt qu’en verre. Cette édition était vendue plusieurs centaines d’euros plus chère (jusqu’à 600€ en fonction du stockage choisi) que les autres variantes.

Comme Samsung, Huawei va décliner l’édition céramique en deux coloris seulement : noir et blanc. Du reste, le design du smartphone ne change pas d’un iota. On retrouve l’écran troué cerclé de fines bordures incurvées et un bloc photo rectangulaire au dos avec un total de cinq capteurs photo conçus en partenariat avec Leica.

En parallèle, nos confrères d’Android Headlines ont mis en ligne un nouveau rendu en haute définition du Huawei P40 Pro. Cette nouvelle image ne contient aucune nouvelle informations par rapport aux précédentes fuites. Vous pouvez néanmoins la découvrir ci-dessous.

En plus de l’édition céramique, Huawei proposera les P40 et P40 Pro dans les coloris suivants : noir, doré, gris argenté, bleu foncé et blanc glacier. Nous en saurons plus sur les P40 en mars 2020 lors de la présentation organisée à Paris. Que pensez-vous de cette édition en céramique ? Seriez-vous plus prêt à payer votre smartphone plus cher pour vous l’offrir ? On attend votre avis dans les commentaires.

