Huawei P40 Pro : le constructeur préparerait un zoom optique x10, les dernières infos

Le Huawei P40 Pro serait équipé d’un zoom optique x10, assurent plusieurs fuites. De son côté, le P40 standard devrait se contenter d’un zoom optique x5. Dans la foulée, une coque de protection apparue en ligne est venue confirmer le design de l’appareil photo du smartphone.

Un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, un analyste de TF International Security, table sur la présence d’un zoom optique 10x au sein du Huawei P40 Pro, rapportent nos confrères de Huawei Central. Selon lui, le constructeur chinois misera sur un nouveau téléobjectif périscope de 8 MP avec une ouverture de f/4.0. Dans un tweet, Ice Universe, célèbre leaker du monde du smartphone, corrobore la présence d’un zoom optique x10. Le leaker évoque par contre un téléobjectif de 16 MP.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une première sur le marché du smartphone. Pour rappel, les P30 Pro étaient déjà équipé d’un zoom optique x5 ainsi que d’un zoom numérique x50. Le flagship se distinguait surtout grâce à son zoom hybride x10, un zoom optique assisté par des artefacts numériques. Un set up similaire équipe le Reno Zoom 10x. Cette fois, Huawei mise sera donc sur un zoom entièrement mécanique.

Toujours selon Ming-Chi Kuo, la version standard des P40 devrait se cantonner au zoom optique x5. Ce zoom devrait se retrouver sur des tas d’autres smartphones Honor et Huawei en 2020. C’est également le cas des Galaxy S11. Aux dernières nouvelles, Samsung miserait sur un zoom optique x5 sur le S11+. Que pensez-vous de la présence de ce zoom optique x10 ? On attend votre avis dans les commentaires.

Lire également : Le Huawei P40 sera dévoilé sans les services Google en mars 2020 à Paris

En parallèle, une coque de protection destinée au Huawei P40 est apparue sur le site de SlahLeaks (voir ci-dessus), relaye Huawei Central. On y aperçoit une large découpe destinée à laisser passer le quadruple capteur photo disposé dans une forme rectangulaire à la manière des Galaxy S11. La fuite confirme donc le design aperçu dans les rendus de OnLeaks.

S11 + 5x optical zoom 48MP

P40Pro 10x optical zoom 16MP

Two very different approaches

— Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019