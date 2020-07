EMUI 11 : voici la liste des premiers téléphones Huawei et Honor qui recevront la mise à jour

EMUI 11 d’Huawei ne devrait pas tarder à être dévoilé. Le fabricant a annoncé il y a peu que l’interface de ses interfaces et téléphones sera présentée entre juillet et septembre 2020. En attendant, la liste des smartphones concernés par cette mise à jour vient de fuiter sur la Toile.

Plus tôt dans le mois, Huawei officialisait EMUI 11. La mise à jour de l’interface du fabricant chinois sera dévoilée dans le courant du 3e trimestre 2020. Aujourd’hui, on en apprend un peu plus sur les smartphones qui recevront en priorité la EMUI 11. Selon une capture d’écran qui vient de fuiter sur le forum de Huawei, plus d’une vingtaine de smartphones et tablettes bénéficieront de la mise à jour d’EMUI.

Ainsi, si l’on en croit la capture en question, voici la liste complète des smartphones Huawei qui seraient destinés à recevoir EMUI 11 :

Et du côté des appareils Honor, on trouve les modèles suivants :

Honor 20 Pro

Honor 20 Youth Edition

Honor 20s

Honor 9X Pro

Honor V20

Honor V30 Pro

Si certains de ces appareils ont près de deux ans d’âge, rien d’étonnant à ce qu’ils continuent à recevoir une mise à jour majeure d’EMUI. Huawei, comme la plupart des autres fabricants, a pour politique d’offrir à ses smartphones un support se prolongeant sur au moins deux versions d’Android et d’EMUI. Le Mate 20 Pro, sorti en 2018 sous Android 9.0 et EMUI 9.0, pourra donc très logiquement bénéficier des mises à jour d’Android 11.0 et EMUI 11.0. Et si certains modèles manquent à l’appel, ils devraient rejoindre la liste lors de la présentation officielle d’EMUI 11, ou peu de temps après. C’est le cas par exemple du P40 Pro+, qui ne figure pas dans la liste ci-dessus.

Très peu d’info ont pour l’instant circulé quant aux ajouts de cette nouvelle édition d’EMUI. La « technologie distribuée », qui permet de réaliser des appels audio et vidéo HD entre plusieurs appareils et qui avait été introduite avec EMUI 10, pourrait être disponible sur un plus grand nombre de produits, comme les TV, les montres, les tablettes ou les PC portables. Pour le reste, on ignore quasiment tout des autres nouveautés d’EMUI 11.