Honor 9X Pro officiel : Kirin 810, 256 Go de stockage… le smartphone arrive bientôt en France

Honor officialise le 9X Pro, une déclinaison beaucoup plus musclée que le 9X, avec un SoC Kirin 810, 6 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 2.1. Le reste de la fiche technique est largement identique à celle du Honor 9X.

Vous aviez aimé le Honor 9X dans notre dernier test ? La marque récidive avec une déclinaison « Pro » du smartphone. De fait, le Honor 9X Pro est déjà disponible en Chine depuis août 2019. Le voilà qui débarque dans nos contrées.

Le smartphone met un coup d’accélérateur à la fiche technique du 9X standard. En témoigne le SoC Kirin 810 qui remplace très avantageusement le 710F du 9X. Côté mémoire, on profite de 6 Go en standard, alors que la version classique du Honor 9X bénéficiait de 4 Go ou 6 Go selon la version retenue. En outre, on trouve jusqu’à 256 Go de stockage interne. Enfin, le lecteur d'empreintes passe du dos à la tranche.

Un traitement photo amélioré grâce au Kirin 810

Le reste de la fiche technique est strictement identique : on retrouve le même écran LTPS IPS LCD 6,59″ (FHD+, 1080 x 2340), le même triple capteur photo principal 48 + 8 + 2 Mpx, la même camera selfie escamotable et la même batterie 4000 mAh, ainsi que son chargeur 10W. Le design est tout aussi identique, avec strictement les mêmes dimensions, bien que la marque propose le smartphone dans un nouveau coloris Phantom Purple, toujours avec des reflets holographiques à l’arrière qui semblent dessiner une sorte de X.

Néanmoins, il est capable de davantage, grâce à son Kirin 810, notamment en photo, puisqu’il peut désormais pousser l’ISO jusqu’à 102400 (contre 25600 pour le Honor 9X), et se voit par ailleurs gratifié d’un mode 48 Mpx AI Ultra Clarity pour des clichés exceptionnels. En plus de cela, la stabilisation AIS 2.0 permet de capturer des photos nettes sans le poser sur un pied. Le smartphone propose toujours une prise jack audio 3.5 mm.

Il prend en charge le Bluetooth 5.0 mais pas les réseaux WiFi 802.11ac 5Ghz.Le Honor 9X Pro sera disponible en France à partir de mars à 249 euros. Le smartphone est vendu sous Android 9 – la mise à jour Android 10 arrive prochainement.