EMUI 11 : Huawei présentera la mise à jour d’ici septembre 2020, c’est officiel

EMUI 11 est dans les cartons, assure Huawei. Malgré les sanctions américaines à son encontre, le constructeur chinois dévoilera une nouvelle version de sa surcouche Android dans le courant du troisième trimestre 2020. On s’attend donc à découvrir l’interface basée sur Android 11 d’ici le mois de septembre.

Huawei déploie actuellement la mise à jour EMUI 10.1 sur une vingtaine de smartphones à l’international, dont les P30, les Mate 30 et les Honor View 30 Pro. En parallèle, le groupe chinois développe la prochaine itération majeure de sa surcouche maison, EMUI 11.

Sur le même sujet : Huawei remplace Google par Qwant en tant que moteur de recherche par défaut d’EMUI

Fidèle à son calendrier habituel en dépit de l'embargo américain, Huawei présentera EMUI 11 dans le courant du troisième trimestre 2020. D’après le Dr. Wang Chenglu, président de la section Ingénierie logicielle chez Huawei, le lancement est prévu entre le mois de juillet et d’août 2020. Le responsable a en effet évoqué la question sur Sina Weibo, le réseau social chinois.

Vu les habitudes de la marque, on peut s’attendre à découvrir EMUI 11 lors de la Huawei Developer Conference 2020, une conférence dédiée aux développeurs et aux nouveautés logicielles. En règle générale, cet événement est organisé au début du mois d’août, comme c’était le cas l’an dernier pour le lancement d’EMUI 10.

Toujours selon le Dr. Wang Chenglu, EMUI 11 est une version améliorée d’EMUI 10. La mise à jour se distinguerait essentiellement par des améliorations mineures, de meilleures performances et une meilleure stabilité. Cette année, Huawei ne devrait donc pas bousculer l’interface outre mesure. Pour mémoire, EMUI 11 est basé sur une version open source d’Android 11.

Sans surprise, les utilisateurs du Huawei P40 Pro pourront installer la beta avant tout le monde. Le programme beta d’EMUI 11 devrait s’ouvrir dans le courant du mois de septembre. Dans un second temps, la mise à jour beta devrait être proposée sur les Mate 30. Dans le courant de l’automne, Huawei déploiera la mise à jour en version stable sur tous les smartphones compatibles. Pour l’heure, le constructeur n’a pas encore révélé la liste des modèles qui pourront installer le firmware. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.