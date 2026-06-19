Honor X80 Pro Max : sa fiche technique est là et elle impressionne sur un point

À seulement quelques jours de sa sortie officielle, le smartphone Honor X80 Pro Max se dévoile. Ses caractéristiques le positionnent comme un milieu de gamme, avec une particularité.

Honor X80 Pro Max
Le Honor X80 Pro Max

Bien qu'Honor privilégie son marché domestique, la Chine, il est toujours utile de surveiller ce que la marque propose en terme de smartphones. Après tout, une sortie dans l'Hexagone n'est jamais exclue. Cette fois-ci, il est question du Honor X80 Pro Max. Un mobile milieu de gamme qui sera le premier à s'équiper du processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, spécialement conçu pour ce type d'appareil.

Lire aussi – Honor se moque du Trump Mobile, “un téléphone chinois” loin d’être premium

Mais ce n'est pas lui qui fait du X80 Pro Max un mobile assez atypique. Un point de sa fiche technique, dévoilée avant l'heure, ressort particulièrement. Il ravira celles et ceux qui attendent avant tout un smartphone capable d'assurer ses foncions toute une journée, voir plus, sans s'approcher une seule fois d'une prise de courant.

Voici les caractéristiques du Honor X80 Pro Max

Une chose est certaine, Honor n'a pas peur de repousser certaines limites :

  • Dimensions : 162, 2 x 77 x 8,08 mm.
  • Poids : 203 g.
  • Écran : 6,8 pouces, définition 1,5 K, luminosité maximale de 10 000 nits.
  • Processeur : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5.
  • Mémoire RAM : 6, 8 ou 12 Go selon les configurations.
  • Stockage : 128 ou 512 Go selon les configurations.
  • Capteurs photo :
    • Capteur principal de 50 Mégapixels.
    • Capteur selfie de 8 Mégapixels.
  • Batterie : 11 000 mAh, puissance de charge maximale de 90 W en filaire, charge inversée à 27 W.
  • Système d'exploitation : MagicOS 10, basé sur Android 16.
  • Coloris : Blanc lunaire, Orange vif, Rouge éclair et Noir mystique (les traductions françaises finales pourront différer de celles-ci).

Bien qu'étant un smartphone milieu de gamme, le Honor X80 Pro Max retient l'attention par son énorme batterie de 11 000 mAh. Ce n'est pas un hasard si le constructeur insiste pour proposer toujours plus d'autonomie : Honor sait que les mobiles avec une batterie de grande capacité fonctionnent très bien auprès des acheteurs. Le Honor X80 Pro Max sortira en Chine le 22 juin 2026. On ignore encore s'il sera possible de se le procurer chez nous à terme. Le dernier Honor X disponible officiellement en France est le Honor X7a.

Source : China Telecom


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