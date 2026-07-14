Le Huawei Pura 90s Pro Max est officiel, il promet des prouesses en photo

Huawei a lancé son Pura 90s Pro Max sur le marché européen. Ce smartphone haut de gamme mise sur ses qualités en photo pour séduire le public.

Huawei Pura 90 Pro Max
Crédit : Huawei

Comme prévu, Huawei vient de révéler de nouveaux smartphones premium appartenant à la série Pura 90. Les Pura 90s Pro Max et Pura 90s Pro sont les versions internationales des Pura 90 Pro Max et Pura 90 Pro, déjà disponibles sur le marché chinois. Le plus grand embarque un écran OLED LTPO de 6,9 pouces, contre 6,6 pouces pour la version plus compacte, avec à chaque fois une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz.

Cette famille de smartphones a toujours été réputée pour ses innovations en photo, et Huawei respecte cette tradition. Le Pura 90s Pro Max est équipé d'un grand (1/1,28″) téléobjectif RYYB de 200 MP offrant un zoom optique 4x, une première dans l'industrie. Le capteur propose même la possibilité de filmer en zoom 20x grâce à un traitement RAW effectué en temps réel. Le capteur principal est de la même taille, 1/1,28″, pour une définition 50 MP et le recours à la technologie LOFIC, pour une plage dynamique étendue. Il bénéficie aussi d'une ouverture variable entre f/1.4-4.0.

Huawei Pura 90s Pro Max : une nouvelle référence en photo

Les appareils sont propulsés par la puce maison Kirin 9030S, dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant en termes de performances, et par 12 Go de RAM. Au sein de l'UE, ils sont tous les deux équipés d'une batterie de 5 500 mAh (6 000 mAh dans les autres pays). Le Pura 90s Pro Max profite d'une puissance de 100 W en charge filaire et de 80 W sans fil, contre 66 W et 50 W pour le Pura 90s Pro.

La partie logicielle reste floue chez Huawei, qui vient de lancer EMUI 16 pour le lancement de ces deux modèles, version qui semble basée sur Android 16. Pas de Harmony OS hors de Chine, donc.

La date de disponibilité des nouveaux smartphones de Huawei en France n'est pas encore claire. On sait par contre que le Pura 90s Pro va coûter 900 euros avec 256 Go de stockage et 1 050 euros pour la version 512 Go. Le Pura 90s Pro Max sera lui affiché à respectivement 1 150 et 1 300 euros pour les mêmes configurations de mémoire interne.


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