Le Mate X7 de Huawei arrive enfin en France, le prix de ce smartphone pliant va vous faire sourire

Alors que le Razr Fold de Motorola devrait arriver en 2026, le Galaxy Z Fold 7 de Samsung voit arriver en France un autre concurrent : le Mate X7 de Huawei. Officialisé en Chine en novembre 2025, ce smartphone pliant présente une belle fiche technique et est d’ores et déjà disponible. Son prix ? C’est la petite surprise qui va vous étonner…

Cette semaine, Huawei a annoncé de nouveaux produits pour le marché français. Un smartphone. Une tablette. Des routeurs WiFi. Une montre sertie d'or (pour de vrai). Et une paire d'écouteurs ouverts, les FreeClip 2, dont vous pouvez retrouver un test complet dans nos colonnes. Vendus au même prix que la génération précédente, ils apportent quelques améliorations intéressantes pour l'autonomie, les appels et l'interactivité. Et leur prix n'a pas bougé. Le bilan est donc positif.

Dans la liste des produits, il y a donc un smartphone. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du dernier smartphone pliant de la marque de type Fold : le Mate X7, successeur du Mate X6 que nous avons testé l'année dernière. Ce n'est pas la première fois que nous l'évoquons dans nos colonnes, puisque nous avons publié une présentation complète du smartphone à l'occasion de son lancement en Chine, en novembre 2025. C'est un smartphone très haut de gamme, avec de belles caractéristiques techniques.

Le Mate X7 arrive en France à un prix plus élevé que le Mate X6

Son arrivée en France soulève quatre points à préciser. La date de sortie. La capacité de la batterie. La configuration. Et le prix. Première réponse, le Mate X7 est disponible depuis hier, le 21 janvier 2026. Il est disponible sur le site de Huawei. Seconde réponse, la capacité de la batterie est revue à la baisse en Europe, comme pour le Magic8 Pro récemment annoncé par Honor. Elle passe de 5600 mAh à 5300 mAh. Troisième réponse, l'unique configuration en France est dotée de 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Il s'agit d'une version intermédiaire.

Enfin, il y a le prix. Il s'élève à 2099 euros, soit 100 euros de plus que son prédécesseur. Ce positionnement nous paraît étonnant. D'abord, le Mate X7 ne subit pas cette inflation en Chine. Alors, pourquoi l’imposer en Europe ? Ensuite, les smartphones de Huawei pâtissent toujours de certaines limitations logicielles gênantes (liées à l’absence de Google). Ensuite, parce que la concurrence est de plus en plus agressive. Même si Huawei est reconnu pour offrir d’excellents photophones, le Razr Fold pourrait faire des étincelles, à l’image du Razr sur le segment des Flip.

Huawei dévoile un routeur mesh qui a du style

Quelques mots pour finir sur les autres produits présentés. Il y a d’abord la MatePad 11.5S, une grande tablette milieu de gamme vendue 399 euros. Son intérêt : elle profite d’un écran sans reflet Ultra Clear PaperMatte et de la compatibilité avec le récent M-Pencil Pro. Il y a ensuite deux routeurs WiFi Mesh X3 Pro, un routeur compatible WiFi 7 qui se veut aussi rapide (3,6 Gb/s) que design, avec ses LED programmables. Il est vendu à partir de 249 euros. Enfin, vous avez la Watch Ultimate Design, une version luxueuse de la montre haut de gamme de Huawei. Sertie d’or, elle est vendue en France à 3299 euros. Comme le Mate X7, tous ces produits sont déjà disponibles.