House of the Dragon saison 3 : la bande-annonce promet de l’action

HBO a publié une bande-annonce pour la saison 3 de House of the Dragon, bientôt disponible sur HBO Max. La guerre bat son plein et l'action devrait être au rendez-vous.

house of the dragon saison 3
Crédit : HBO

Si les scènes d'intrigue ne manquent pas dans House of the Dragon, celles d'action se laissent parfois un peu plus désirer. La saison 3 du spin-off de Game of Thrones devrait faire monter le rythme, c'est en tout cas ce qu'essaie de nous faire comprendre sa bande-annonce. Sur terre, mer ou dans les airs, les scènes de combat s'enchaînent : aucun doute, c'est la guerre, et il ne semble plus y avoir de place pour une quelconque négociation.

“Nul doute que les dieux ont choisi celui qui régnera”, annonce Rhaenyra Targaryen. Écartée du trône et comptant sur son oncle et époux Daemon Targaryen comme principal (et peu fiable) allié, elle va chercher à renverser Aemond Targaryen, accessoirement son demi-frère, pour récupérer son statut. Mais celui-ci, extrêmement violent et chevauchant l'un des dragons les plus immenses et puissants de Westeros, ne l'entend pas de cette oreille.

House of the Dragon saison 3 : Rhaenyra, Aemond et Aemon, trois Targaryen pour un trône

Aemond devra aussi composer avec le désir de vengeance de son propre frère, Aemon Targaryen, à qui il a subtilisé le trône. Souvenez-vous, dans la saison 2, Aemond attirait Aemon dans un piège et n'est pas intervenu pour le sauver. Gravement blessé et proche de la mort, Aemon n'était plus en capacité de gouverner. Il apparaît ici en meilleure forme et fait clairement savoir dans ce trailer qu'il est prêt à affronter Aemond : “Je vais tuer mon frère ou mourir en essayant”, déclare-t-il.

Longtemps en difficulté, Rhaenyra Targaryen a repris du poil de la bête en fin de saison 2, parvenant à recruter de nouveaux chevaucheurs de dragon pour obtenir une supériorité numérique dans les airs. Daemon Targaryen lui a juré allégeance après avoir menacé de faire sécession, mais il reste imprévisible.

La saison 3 de House of the Dragon sera disponible sur HBO Max à partir du 21 juin 2026, pour le début de l'été. Tous les épisodes ne seront pas publiés en même temps, la plateforme optant plutôt pour un rythme hebdomadaire : nous aurons donc un épisode à nous mettre sous la dent chaque semaine.


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