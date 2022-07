House of The Dragon : date de sortie, histoire, casting, tout savoir sur le spin-off de Game of Thrones

House of The Dragon est le tout premier spin-off de Game of Thrones. La série nous propose un retour dans le temps, alors que la maison Targaryen est encore toute puissante et que les dragons peuplent les terres de Westeros et Essos. Scénario, acteurs, date de diffusion, plateforme de streaming… on vous dit ce qu'il faut savoir sur House of The Dragon.

Que le temps passe vite ! Il y a déjà plus de trois ans, s'achevait Game of Thrones, dont le dernier épisode a été diffusé en mai 2019. La série aura marqué son époque comme peu d'autres ont réussi à le faire, malgré une fin qui a laissé les fans… sur leur faim, justement. HBO compte bien exploiter à nouveau l'univers de Westeros et l'œuvre de George R. R. Martin dans de nouvelles productions, et le premier spin-off de Game of Thrones sera House of The Dragon, qui fait office de prequel à la série principale.

Quand sort House of The Dragon ?

Le premier épisode de House of The Dragon sera disponible à partir du dimanche 21 août 2022 aux États-Unis. Il sera proposé en simultané en France dans la nuit du 21 au 22 août, à 3h du matin précisément. Un horaire bien connu des spectateurs de Game of Thrones, puisque les dernières saisons du show étaient diffusées exactement de la même manière. Les habitués ne seront pas perdus. Le rythme de parution a été fixé à un épisode par semaine. La saison 1 se conclura le 23 octobre 2022.

La série House of The Dragon sera diffusée sur la plateforme de SVOD HBO Max. En France, les productions HBO sont disponibles en exclusivité sur OCS, le service de streaming d'Orange. À la sortie, House of The Dragon sera donc diffusé sur OCS chez nous. Si un lancement de HBO Max en France semblait prévu pour début 2023, les plans auraient changé, entre économies budgétaires et fusion entre Warnermedia et Discovery, qui devrait déboucher sur une toute nouvelle plateforme. Le contrat actuel entre OCS et HBO court jusqu'à fin 2022 et on ne sait pour l'heure pas s'il sera renouvelé. Nous ne pouvons pas encore vous dire où sera visible la série à partir de 2023.

Combien d'épisodes dans la saison 1 de House of The Dragon ?

La saison 1 de House of The Dragon comprend 10 épisodes. Format HBO oblige, chaque épisode sera relativement long. Nous connaissons déjà la durée exacte des deux premiers épisodes de la série : 1 heure et 6 minutes pour l'épisode 1 et 54 minutes pour l'épisode 2.

Quelle est l'histoire de House of The Dragon ?

House of The Dragon reprend l'intrigue du roman Feu et Sang, écrit par George R. R. Martin et publié en 2019. Celui-ci y narre 150 ans d'événements directement liés à la maison Targaryen, l'une des plus importantes de son univers, dont Daenerys est la descendante. Pour rappel, la famille Targaryen est réputée pour contrôler les dragons, lui offrant un avantage militaire incroyable sur ses ennemis. Pour conserver un sang pur, les Targaryen se reproduisent entre eux, entraînant des problèmes mentaux et psychologiques chez des membres de la famille.

La série prend place environ 200 ans avant Game of Thrones. Si les Targaryen croiseront la route de personnages d'autres maisons bien connues, comme les Stark et les Lannister, House of The Dragon traite avant tout d'un drame familial. Les personnages principaux sont le roi Viserys, son frère Daemon, la fille du roi, Rhaenyra, et sa meilleure amie, Alicent. Cette dernière devient la femme de Viserys (et donc la reine), et à partir là la situation va commencer à dégénérer.

À cette époque, les dragons font presque partie du paysage, alors qu'ils s'étaient éteints dans Game of Thrones. Ils occuperont une grande place dans l'histoire de la série.

Quel est le casting de House of The Dragon ?

Paddy Considine a décroché le rôle du roi Viserys Targaryen, un souverain choisi par les seigneurs de Westeros pour régner sur les Sept Couronnes. Ses motivations sont bonnes, mais on sait par Game of Thrones que cela ne suffira pas à en faire un bon leader. Matt Smith incarne le prince Daemon Targaryen, jeune frère du roi et héritier au trône, mais aussi guerrier et chevaucheur de dragons. Emma D’Arcy est la princesse Rhaenyra Targaryen à l'écran, fille aînée de Viserys Targaryen et chevaucheuse de dragons. Olivia Cooke interprète Alicent Hightower, fille d'Otto Hightower, la Main du Roi. Élevée dans le donjon rouge, elle connait les rouages de la politique et de la manipulation.

Pour le reste du casting, nous avons :

Emily Carey : Alicent Hightower jeune

Milly Alcock : Rhaenyra Targaryen jeune

Steve Toussaint : Corlys Velaryon

Eve Best : Rhaenys Velaryon

Rhys Ifans : Otto Hightower

Sonoya Mizuno : Mysaria

Fabien Frankel : Criston Cole

Wil Johnson : Vaemond Velaryon

John Macmillan : Laenor Velaryon

Theo Nate : Laenor Velaryon jeune

Savannah Steyn : Laena Velayron

Graham McTavish : Harrold Westerling

Ryan Corr : Harwin Strong

Jefferson Hall : jumeaux Jason Lannister et Tyland Lannister

David Horovitch : Grand Maître Mellos

Matthew Needham : Larys Strong

Bill Paterson : Lyman Beesbury

Gavin Spokes : Lyonel Strong

Le créateur de Game of Thrones est-il impliqué dans House of The Dragon ?

George R. R. Martin assure être fortement impliqué dans tous les projets d'adaptation télévisuelle liés à son œuvre, notamment afin de “garder la mythologie intacte”. Mais pour la création de la série House of The Dragon, l'auteur a un rôle bien plus important que celui de simple consultant puisqu'il est aussi à la production et à l'écriture pour épauler Ryan J. Condal (Colony), le showrunner de la série.

Charmaine de Grate (Les 100) et Sara Hess (Dr House, Orange is the New Black) font aussi partie de l'équipe en tant que scénaristes, alors que Miguel Sapochnik est à la production et à la mise en scène. Rappelons que ce dernier a réalisé La Bataille des bâtards, l'un des épisodes les plus emblématiques de Game of Thrones. La musique n'est pas en reste puisqu'elle est confiée à Ramin Djawadi, un des plus grands compositeurs du moment, déjà à l'œuvre sur Game of Thrones, Westworld ou encore Eternals.

House of The Dragon : y aura-t-il une saison 2 ?

HBO n'a pas officialisé de seconde saison pour House of The Dragon, attendant les audiences des premiers épisodes de la saison 1 avant de se prononcer et de faire un choix définitif. Mais en coulisses, l'optimisme est de mise et HBO se prépare déjà à commander une saison 2, qui devrait voir le jour si le public est au rendez-vous.

Quels sont les autres spin-off de Game of Thrones en préparation ?

HBO entend exploiter l'univers imaginé par George R. R. Martin afin de créer une super-licence. D'autres projets de spin-off sont dans les cartons, mais aucun d'entre eux n'est entré en phase de production pour le moment. Le succès ou non de House of The Dragon décidera certainement de l'avenir de ces séries dérivées. Si les responsables de HBO se montrent prudents quant à ces projets, préférant mettre la lumière sur House of The Dragon, George R. R. Martin ne prend pas de pincettes et se montre bien plus catégorique sur leur existence et leur probabilité d'entrer en production. Cela ne signifie pas forcément qu'ils sortiront tous sur nos écrans, mais nous savons au moins sur quoi travaille HBO.

Les projets annulés

Commençons par rappeler l'annulation de Bloodmoon, qui aurait dû être le premier spin-off de Game of Thrones. Un pilote particulièrement coûteux et jugé de qualité en interne avait été réalisé dès 2018, mais HBO n'a finalement pas donné suite. Ce prequel devait se focaliser sur les Marcheurs Blancs et prenait place plusieurs milliers d'années avant les événements de Game of Thrones. Trop éloignée temporellement de la série à laquelle elle était rattachée, basée sur aucun roman de George R. R. Martin et présentant des enjeux qui n'intéressent pas forcément le public, Bloodmoon ne verra donc jamais le jour malgré son état de développement avancé. Naomi Watts était notamment annoncée au casting.

Flea Bottom est un autre projet qui n'a pas été validé. Annulé en 2021, on devait y découvrir la vie dans Flea Bottom, l'un des quartiers pauvres de Port-Réal, capitale de Westeros. C'eut été l'occasion d'en apprendre plus sur le peuple des bas-fonds, alors que Game of Thrones fait la part belle aux rois et dirigeants. Des personnages comme Davos Mervault et Gendry Baratheon sont originaires de ce quartier, qui n'aura donc pas droit à sa propre série.

Les séries en live action

The Sea Snake nous conterait les aventures de Corlys Velaryon, un personnage déjà incarné par Steve Toussaint dans House of The Dragon, et qui bénéficierait de sa propre série. Ce grand navigateur et explorateur devrait nous faire voir du pays, particulièrement du côté d'Essos. Dans un premier jet, la série s'appelait Nine Voyages. Bruno Heller, connu pour son travail sur la série Rome, est le showrunner de ce projet. Il a entamé l'écriture du scénario pilote.

Autre spin-off maritime 10,000 Ships suivra la princesse Nymeria, qui fuit avec son peuple sa terre natale d'Essos menacée par les dragons de Valyria. Son périple l'amène à Dorne, où elle rencontre Mors Martell, point de départ de la création de la maison Martell. Si l'intrigue prend place 1 000 ans avant Game of Thrones, Nymeria est loin d'être un personnage oublié puisqu'Arya nomme sa louve d'après elle. La série s'est payé une showrunneuse d'expérience en la personne d'Amanda Segal (Person of Interest, The Good Wife, The Mist).

Nous avons également une série basée sur les romans Tales of Dunk & Egg. Dans cette histoire, Duncan le Grand est accompagné d'un jeune écuyer qui va devenir par la suite très connu. Il s'agit d'Aegon Targaryen, futur Aegon V, roi des Sept Couronnes. Il vécut moins d'un siècle avant les péripéties de la série principale. Steve Conrad (Patriot) est aux manettes et il aurait opté pour une adaptation fidèle de l'œuvre de George R. R. Martin. Le titre de la série n'a pas encore été gravé dans le marbre. Un temps pressenti, Dunk & Egg n'a pas été retenu, faisant trop écho à une comédie ou une sitcom. À Knight of the Seven Kingdoms serait en pôle, mais The Hedge Knight est aussi considéré. La première saison couvrira le premier livre, laissant présager des suites.

Nous avons très peu d'informations à ce sujet, mais des séries centrées sur Jon Snow et Arya Stark seraient également en tractation. Il s'agirait alors des seuls sequels à Game of Thrones dont on a eu vent, tous les autres spin-off étant des prequels.

Les séries animées

Au moins deux séries animées seraient dans les cartons de HBO. L'une d'entre elles prendrait place dans l'Empire Doré de Yi Ti, un territoire oriental situé tout à l'est d'Essos et très inspiré de la Chine impériale. Elle s'intitulerait The Golden Empire. L'autre série d'animation inspirée de Game of Thrones ne livre pas de détails sur son intrigue, mais George R. R. Martin a confié que son développement “évolue très vite”.

Bandes-annonces et teasers de House of The Dragon

Après des années d'attente, HBO a enfin publié l'ultime bande-annonce officielle pour House of The Dragon. Découvrez-la ci-dessous, ainsi que les teasers qui l'ont précédée.

Bande-annonce juillet 2022 :

Teaser mai 2022 :

Teaser octobre 2021 :