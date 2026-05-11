Attention, ce vélo électrique vendu chez Lidl présente un défaut qui oblige à cesser de l’utiliser

Un test indépendant a révélé un défaut structurel sur un vélo électrique vendu par Lidl. Le guidon présente des fissures qui pourraient conduire à une rupture brutale. Les propriétaires sont invités à cesser de l'utiliser jusqu'à inspection.

crivit urban x3

Les vélos électriques gagnent du terrain dans les villes comme dans les zones rurales. Leur succès attire l'attention des autorités et des organismes de contrôle. Les vélos électriques font face à une réglementation de plus en plus stricte dans plusieurs pays. Des incidents liés à des modèles défaillants ont alimenté ces débats. Dans ce contexte, les tests indépendants jouent un rôle croissant pour protéger les consommateurs.

C'est dans ce cadre que s'inscrit un comparatif récent publié en Allemagne. Stiftung Warentest, l'équivalent germanique de l'UFC-Que Choisir, a passé au crible dix vélos électriques urbains. Les modèles testés étaient vendus entre 1 200 et 3 720 euros. Parmi eux, le Crivit Urban X.3 a décroché la seule mention insuffisant du classement. Lidl s'était déjà positionné sur le marché des vélos électriques avec un VTT à moins de 1 700 euros. Ce résultat ternit son image dans la mobilité douce.

defaut velo lidl
Source : Stiftung Warentest

Le Crivit Urban X.3 décroche la pire note d'un test comparatif allemand à cause de fissures sur son guidon

Selon les conclusions de Stiftung Warentest, les fissures sont apparues au niveau du perçage utilisé pour faire passer les câbles à l'intérieur du guidon. Cette solution esthétique, très populaire sur les vélos modernes, aurait fragilisé la structure du composant. Avec les vibrations et les chocs répétés des trajets urbains, le matériau peut se fissurer progressivement jusqu'à céder. Ce type de défaillance est difficile à détecter avant une rupture brutale.

Stiftung Warentest recommande aux propriétaires du Crivit Urban X.3 de suspendre temporairement son utilisation. Un contrôle dans un atelier spécialisé est conseillé pour vérifier l'état du guidon. Lidl n'a pas lancé de rappel officiel. L'enseigne a néanmoins porté la garantie du vélo à dix ans sur les défauts de matériaux et de fabrication du guidon. La version à cadre bas, le Crivit Y.3, pourrait présenter le même défaut. Ce mauvais résultat rappelle que le prix d'un vélo électrique ne garantit pas la qualité de ses composants structurels.


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