La génération de vidéos par IA va encore passer un cap avec Gemini Omni

Google s'apprête à lancer Gemini Omni, un nouveau modèle de génération de vidéos par IA, qui s'annonce encore plus impressionnant que Veo.

Google a grandement amélioré son modèle d'IA de génération d'images Gemini Veo à coups de mises à jour au cours des derniers mois, avec des résultats qui sont désormais devenus bluffants. Mais il ne s'agirait que du début. La firme serait sur le point de lancer une technologie encore plus performante, nommée Omni, qui semble être une extension de Veo plutôt qu'un remplaçant pur et simple.

Alors que l'événement The Android Show est prévu ce 12 mai 2026 en préambule de la conférence Google I/O programmée une semaine plus tard, des fuites nous donnent un aperçu des capacités de Gemini Omni en avance. Sur Reddit, un utilisateur partage une capture d'écran sur laquelle il est invité à utiliser l'IA de nouvelle génération. “Découvrez notre nouveau modèle de création vidéo. Remixez vos vidéos, modifiez-les directement dans le chat, essayez un template et bien plus encore”, peut-on lire dans un message d'explication.

Gemini Omni, la nouvelle référence de la génération vidéo par IA ?

Les premières vidéos sont assez impressionnantes. Gemini Omni réussit par exemple à générer une vidéo de 10 secondes d'un “professeur rédigeant une démonstration mathématique d'identités trigonométriques sur un tableau noir traditionnel, expliquant l'étape du calcul en cours”. Le réalisme est saisissant, les mouvements sont fluides, la voix du personnage est tout à fait tangible.

Vous pouvez voir une autre vidéo générée par Omni dans le tweet ci-dessous. L'invite était la suivante, jugez par vous-même : “Peux-tu imaginer une scène avec deux hommes attablés en terrasse, dans un restaurant chic en bord de mer ? La table ronde est recouverte d'une belle nappe blanche et est agrémentée de tous les accessoires raffinés : couverts, serviettes élégantes et centre de table. L'un d'eux est un homme distingué : un Afro-Américain d'une cinquantaine d'années, à l'allure assurée, portant un costume élégant sur mesure et une barbe courte. Son ami s'approche de la table pour déguster une assiette de spaghettis. Au début, les deux hommes s'approchent, échangent quelques banalités, puis commencent à manger tranquillement leurs spaghettis, conversant entre deux bouchées”.

Gemini Omni seems insanely good!? pic.twitter.com/HvONmI6mnn — Max Weinbach (@mweinbach) May 11, 2026

L'utilisateur en question explique qu'une nouvelle section dédiée à son usage de l'IA est désormais disponible, et que la génération de ces deux vidéos a presque épuisé la totalité de son quota du jour avec un abonnement Google AI Pro.