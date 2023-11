HONOR casse ses prix durant le Black Friday, du jamais-vu chez le constructeur

Smartphones, tablettes, ordinateur portable : HONOR dégaine la grosse artillerie avec des baisses de prix hallucinantes à l’occasion du Black Friday. Avec des promotions jusqu’à -50%, c’est LE moment de l’année pour s’équiper à petit prix avec d’excellents produits high tech.

Chaque année, le Black Friday nous offre les meilleures promotions de l’année. Si vous avez attendu jusqu’au mois de novembre pour vous équiper, vous n’allez pas être déçus ! HONOR arrive avec des offres immanquables. Non seulement la marque propose ses produits phares à prix cassé, mais ces baisses de prix peuvent se cumuler avec des codes promotionnels pour obtenir des remises encore plus importantes.

Voici notre sélection des meilleures offres HONOR :

Mais ce n’est pas tout ! En effet, HONOR propose des codes de réduction sur tout son site pour baisser encore plus ses prix. Ces codes sont valables jusqu’au 30 novembre 2023 :

A95ACPS pour 5% de remise sur tous les produits du site

pour 5% de remise sur tous les produits du site ACPSPHONE7 pour 7% de remise sur tous les smartphones du site

Devant cette avalanche de promotions, difficile de faire son choix. Pour vous aider, on vous détaille ci-dessous les meilleures offres du Black Friday chez HONOR.

HONOR MAGIC5 PRO ET MAGIC5 LITE : JUSQU’À 300 € DE RÉDUCTION ET UN CADEAU EN BONUS

Le HONOR Magic5 Pro est le smartphone haut de gamme du constructeur. Il se démarque par son module photo triple capteurs 50 Mpx. Associé aux technologies Falcon Capture et AI motion sensing Capture, il vous permet de réaliser des photos normalement impossibles à prendre. Il fait l’objet d’une forte réduction de 300 €. Son prix passe ainsi de 1199,90 € à 899,90 €.

ACHETER LE HONOR MAGIC5 PRO SUR LE SITE DE HONOR

Le HONOR Magic5 Lite est une version allégée du Magic5 Pro. Il offre un design élégant et fin avec un écran OLED premium. Il est également très endurant grâce à sa batterie 5100 mAh.

Pour le Black Friday, il est à 279,90 euros au lieu de 379,90 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit une réduction de 100 euros. En plus de cette promotion, la Fnac vous offre une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X5 Pro d’une valeur de 59,90€.

ACHETER LE HONOR MAGIC 5 LITE SUR LA FNAC

Pour en savoir plus sur tous les modèles HONOR, nous vous conseillons de consulter notre sélection des meilleurs smartphones HONOR.

HONOR PAD 8 ET MAGICBOOK X 16 : TABLETTE ET ORDINATEUR À PETITS PRIX

La HONOR Pad 8 est une tablette qui vous permet de profiter de vos contenus multimédias dans les meilleures conditions sur son grand écran HONOR FullView 2K de 12 pouces. Elle profite également d’un son stéréo Surround avec ses huit haut- parleurs intégrés. Enfin, son design Unibody en métal lui permet d’être à la fois léger et fin. Elle est actuellement en vente pour seulement 199,90 euros avec une réduction de 150 euros pendant le Black Friday.

ACHETER LA HONOR PAD 8 SUR LE SITE DE HONOR

Le HONOR MagicBook X 16 est un PC portable avec un grand écran HONOR FullView de 16 pouces qui offre un large champ de vision. Avec son processeur hautes performances Intel® Core™ de 12e génération et sa batterie grande capacité de 60 Wh, il est la solution idéale pour profiter de vos divertissements en déplacement.

Pendant la période du Black Friday, il est disponible sur le site de HONOR à 649,90 euros au lieu de 899,90 euros, soit une baisse de prix de 250 euros.

ACHETER LE HONOR MAGICBOOK X 16 SUR LE SITE DE HONOR

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HONOR.