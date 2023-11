Dans le cadre du Black Friday, la Mi Electric Scooter Essential fait l'objet d'une offre intéressante à saisir sur le site Amazon. La trottinette électrique de Xiaomi est en effet vendue sous les 255 euros, ou plus exactement à 254 euros. Cela correspond au meilleur prix constaté jusqu'à présent.

C'est à l'occasion du Black Friday Amazon que le fameux site e-commerce propose sur sa plateforme française la Mi Electric Scooter Essential en promotion. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 275 euros il y a près d'un mois, la trottinette électrique de la marque Xiaomi est vendue au prix de 254 euros. Pour information, la livraison de la trottinette électrique peut se faire gratuitement à domicile et l'offre promotionnelle concerne le coloris noir du produit.

À propos de ses points forts, la Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi est une trottinette électrique pliable et facile à transporter. L'engin embarque notamment trois modes de vitesse (Piéton, Standard et Sport), une autonomie de 20 km et une vitesse maximale de 25 km/h.

Pour les équipements, on retrouve un large feu arrière, un phare lumineux à l'avant avec une portée d'éclairage de 10 mètres ainsi que des réflecteurs frontaux, latéraux et arrières pour une bonne visibilité. Enfin, la trottinette affiche des dimensions de 52 x 19 x 102 centimètres et un poids à vide de plus de 15 kilos.