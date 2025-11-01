Choice Day AliExpress : ces 5 smartphones stars voient leur prix fondre jusqu’à -70 euros !

AliExpress frappe fort dès ce 1er jour du Choice Day avec des smartphones incontournables en promo pendant une semaine ! Découvrez notre Top 5 des meilleures offres de smartphones ci-dessous.

Le Choice Day AliExpress vient de débuter ce samedi 1er novembre et c’est déjà la ruée sur les meilleurs smartphones du moment. Jusqu’au 7 novembre inclus, la plateforme casse les prix sur une sélection impressionnante de modèles récents, avec jusqu’à -70 % de remise et des codes promo exclusifs qui peuvent faire économiser jusqu’à 70 euros supplémentaires. Que vous soyez adepte de Xiaomi, de Samsung ou de Google, c’est clairement le moment de changer de téléphone sans exploser votre budget.

Notre Top 5 des meilleures offres de smartphones pour le Choice Day AliExpress

AliExpress démarre cette semaine de promotions avec une sélection redoutable. Voici les 5 smartphones les plus intéressants du moment, déjà en réduction et cumulables avec les codes du Choice Day :

Ces prix sont possibles grâce à une remise sur le site, et à l'ajout d'un code promo dans votre panier.

Les smartphones star de l'automne 2025 en promotion

Le POCO X7 5G, c’est le roi du rapport puissance/prix. Sa puce ultra fluide et sa grosse autonomie en font un excellent choix pour le gaming mobile ou le multitâche sans accroc. Si vous aimez jouer ou streamer, difficile de faire mieux à ce prix.

Le Xiaomi 14 est le parfait équilibre entre performance et budget. Rapide, compact et endurant, c’est le smartphone polyvalent par excellence, idéal pour un usage quotidien fluide sans se ruiner.

Côté Samsung, le Galaxy A56 mise sur la fiabilité et la qualité maison. Son écran Super AMOLED est un vrai plaisir pour les yeux, que ce soit pour les séries, les photos ou les réseaux sociaux.

Le Google Pixel 9a se distingue par son IA Gemini intégrée et son appareil photo ultra précis. C’est le téléphone intelligent et malin, parfait pour profiter de la technologie Google à prix doux.

Enfin, le HONOR 400 Pro joue dans la cour des grands avec son design premium, sa puissance impressionnante et son écran immersif. Un vrai smartphone haut de gamme, sans le prix qui va avec.

Bref, cette semaine, AliExpress transforme le Choice Day en véritable festival du smartphone pas cher. Si vous attendiez une bonne raison de changer de téléphone, ne cherchez plus : elle est là, et elle ne dure que jusqu’au 7 novembre.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.