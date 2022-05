PS5 : Hogwarts Legacy va vous faire ressentir la magie d’Harry Potter grâce à la manette DualSense

Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard fait partie des titres les plus attendus de cette fin d'année 2022. Et justement, les développeurs d'Avalanche Studio accélèrent la communication autour du jeu. En ce 24 mai, ils ont tenu à présenter les avantages de la version PS5.

God Il y a fort à parier que Hogwarts Legacy fait partie des jeux particulièrement attendus en cette fin d'année 2022, par les fans d'Harry Potter comme pour les joueurs en manque d'expérience solo d'envergure. Il faut dire que le jeu avait fait forte sensation lors de sa présentation en septembre 2020 aux côtés d'autres poids lourds comme God of War Ragnarok ou encore Final Fantasy XVI.

Prenant place dans les années 1800, le jeu développé par Avalanche Studio invitera le joueur à découvrir Poudlard bien avant les évènements narrés dans les romans Harry Potter. Vous y incarnez un nouvel élève qui détient la clé d'un terrible secret pouvant aboutir à la fin du monde des sorciers.

Ressentez la magie d'Harry Potter sur PS5

Alors que la sortie du titre est toujours prévue pour la fin d'année 2022, Sony et Avalanche ont décidé d'accélérer la communication autour du jeu. En ce mardi 24 mai, le studio a levé le voile sur les différents avantages offerts par la version PS5 d'Hogwart Legacy.

Selon les développeurs, l'objectif est d'offrir aux joueurs “la sensation de vivre dans ce monde, baguette en main”. Pour ce faire, les capacités de la DualSense comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique seront au centre de l'expérience.

Ainsi et dès que vous lancerez un sortilège, qu'il s'agisse d'un sort basique ou d'une incantation puissante, le retour haptique produira des sensations uniques pour ressentir la brutalité des affrontements. Cela ne se limitera pas aux combats, puisque les gâchettes adaptatives et le retour haptique seront également exploités durant vos différentes activités “qu'il s'agisse écraser des ingrédients avec un pilon en cours de potion, de ressentir le cri des jeunes mandragores ou de voler à travers les cieux sur un balai ou un hippogriffe”.

Par ailleurs, l'éclairage LED de la DualSense affichera les couleurs de votre maison : bleu et bronze pour Serdaigle, écarlate et or pour Gryffondor, vert et argent pour Serpentard, jaune et noir pour Poufsouffle. Concernant les performances graphiques, le jeu proposera des environnements en 4K et disposera de deux modes d'affichage désormais connus des joueurs : Fidélité et Performances.

L'audio 3D de la console offrira une expérience sonore optimale, tandis que le SSD de la PS5 offrira des temps de chargements rapides, qu'importe la manière dont vous vous déplacez (en balai ou via le réseau de cheminées).

Source : Playstation Blog