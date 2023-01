Hogwarts Legacy : les configurations PC sont là, pas besoin d’un monstre pour le faire tourner

Alors que le lancement d'Hogwarts Legacy approche à grands pas, à savoir ce 10 février 2023, le compte Twitter officiel du jeu vient de dévoiler les configurations minimales et recommandées requises pour faire tourner le titre sur PC.

Hogwarts Legacy fait partie incontestablement des jeux les plus attendus de ce début d'année 2023, aux côtés d'un certain The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Le jeu en monde ouvert, qui prend place dans l'univers façonné par J.K Rowling, doit débarquer sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC ce 10 février 2023. Le jeu sera également disponible sur Nintendo Switch à une date ultérieure.

Notez que le titre était attendu au départ pour la fin d'année 2022, mais finalement, Warner Bros Interactive Entertainment et Avalanche Studio ont préféré décalé le lancement du jeu afin “d'offrir la meilleure expérience de jeu possible”.

Et alors que nous sommes maintenant à moins d'un mois du lancement, la communication autour du titre s'accélère. Pour preuve, le compte Twitter officiel du jeu vient de dévoiler les configurations minimales et recommandées pour faire le faire tourner sur PC. Les voici en détail.

Voici les configurations minimales et recommandées pour Hogwarts Legacy

Configuration minimale

OS : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 CPU : Intel Core i5-6600 (3,3 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz)

: Intel Core i5-6600 (3,3 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz) RAM : 16 Go

: 16 Go GPU : Nvidia GeForce GTX 960 4 Go ou AMD Radeon RX 470 4 Go

: Nvidia GeForce GTX 960 4 Go ou AMD Radeon RX 470 4 Go DirectX version : DX 12

: DX 12 Stockage : 85 Go minimum sur un SSD (de préférence) ou HDD

: 85 Go minimum sur un SSD (de préférence) ou HDD Options graphiques permises : paramètres graphiques au minium

Configuration recommandée/qualité

OS : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 CPU : Intel Core i7-8700 (3,2 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

: Intel Core i7-8700 (3,2 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) RAM : 16 Go

: 16 Go GPU : Nvidia GeForce 1080 Ti, AMD Ryzen RX 5700 XT ou Intel Arc A770

: Nvidia GeForce 1080 Ti, AMD Ryzen RX 5700 XT ou Intel Arc A770 DirectX version : DX 12

: DX 12 Stockage : 85 Go minimum sur un SSD

: 85 Go minimum sur un SSD Options graphiques permises : paramètres graphiques en Haute qualité

Comme vous pouvez le constater, le jeu ne nécessitera pas une machine de compétition pour tourner, que ce soit en configuration minimale ou recommandée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle au vu du succès potentiel du titre.

Pour rappel, Hogwarts Legacy est proposée en trois éditions distinctes, à savoir l'édition standard (74,99 € sur consoles, 59,99 € sur PC), la Deluxe Edition (84,99 € sur consoles, 69,99 € sur PC) et la version Collector qui coûte la bagatelle de 299,99 € sur tous les supports. Précisons que les versions Deluxe ou Collector permettent de bénéficier d'un accès anticipé au jeu de 3 jours.