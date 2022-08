Hogwarts Legacy : la magie noire s’invite dans ce nouveau trailer

A l'occasion de la Gamescom 2022, Avalanche Studio et Warner Bros Games ont diffusé un tout nouveau trailer du très attendu Hogwarts Legacy. L'occasion pour les développeurs d'en montrer plus sur l'utilisation de la magie noire et des sorts impardonnables dans le titre.

Comme vous le savez peut-être, la Gamescom 2022, le salon vidéoludique le plus important d'Europe, a ouvert ses portes ce 23 août 2022. L'occasion pour les joueurs de découvrir une pléthore de bandes-annonces, que ce soit pour des titres déjà annoncés comme Sonic Frontiers ou Gotham Knights, mais aussi pour des nouvelles licences comme Atlas Fallen ou le MMO DUNE Awakening.

Avalanche Studio et Warner Bros Games étaient également présents à l'évènement pour dévoiler un trailer inédit d'Hogwarts Legacy, le jeu en monde ouvert qui prend place dans l'univers Harry Potter créé par J.K Rowling.

Cette fois-ci, le studio a mis l'accent dans cette bande-annonce sur l'utilisation de la magie noire et des sorts impardonnables comme Endoloris (Crucio en VO) dans le jeu. En effet, les joueurs pourront utiliser à leur dépens ses incantations interdites.

Hogwarts Legacy met la magie noire à l'honneur

Le trailer nous présente d'ailleurs un personnage central de l'intrigue du jeu, un certain Sebastien Sallow, un élève de la maison Serpentard. Via une série de quêtes secondaires, cet élève proposera visiblement aux joueurs d'apprendre les secrets de la magie noire. Bien entendu, choisir d'utiliser ses sorts impardonnables ne sera pas conséquence pour le joueur, comme le laisse entendre l'un des professeurs qui apparaît dans le trailer.

Pour cause, on peut voir que l'utilisation du sort Endoloris a réveillé une armée de morts-vivants dans les catacombes de Salazar Serpentard. Quoi qu'il en soit, on constate que le titre développé par Avalanche n'oubliera pas de proposer une ambiance sombre et mature, plutôt proche de celle des derniers films de la saga.

Notez qu'en fin de bande-annonce, Avalanche a dévoilé le contenu officielle de l'édition digitale Deluxe. Rappelons que ces informations ont fuité il y a quelques temps sur Reddit. Pour ceux qui cèdent aux sirènes de la précommande, vous pourrez profiter avec cette édition des objets suivants :

Dark Arts Pack composé d'une mouture Sombral, d'un pack de cosmétiques et de l'arène de batailles Dark Arts

De la monture Hyppogriff Onyx

du chapeau Dark Arts

d'un accès anticipé au jeu de trois jours

Précisons qu'Hogwarts Legacy est attendu sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC le 10 février 2023. Le titre arrivera plus tard sur Nintendo Switch.