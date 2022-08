Hogwarts Legacy : découvrez les graphismes sublimes du jeu dans cette nouvelle vidéo

Pour faire passer la pilule du récent report de la sortie du titre en 2023, Warner Bros et Avalanche Studios viennent de publier une nouvelle vidéo ASMR permettant d'admirer l'ambiance sonore et les décors du futur jeu basé sur l'univers Harry Potter.

Comme vous le savez peut-être, Hogwarts Legacy faisait partie des jeux les plus attendus de cette fin d'année 2022. Il faut dire que pouvoir explorer ce monde ouvert inspiré de l'univers d'Harry Potter fait envie.

Malheureusement et c'était à prévoir compte tenu des difficultés engendrées par la pandémie et par les ambitions manifestées par le titre, le lancement d'Hogwarts Legacy a été reporté au 10 février 2023. Il faudra donc faire preuve de patience pendant quelques mois supplémentaires avant de découvrir le Poudlard des années 1800.

Pour faire passer la pilule de ce report, Warner Bros et Avalanche Studio publient régulièrement de nouvelles vidéos du jeu. Et justement, les papas de la licence JustCause viennent juste de dévoiler une nouvelle bande-annonce ASMR du titre. L'occasion pour les joueurs de découvrir les superbes extérieures du jeu et de profiter de quelques unes des ambiances sonores proposées.

Hogwarts Legacy dévoile ses paysages splendides en vidéo

Intitulée Hogwarts Legacy – A Hot Summer Day, cette vidéo de 20 minutes présente des environnements dynamiques et des ambiances sonores provenant des environs de l'école des sorciers. Cette bande-annonce permet surtout d'admirer la finesse des textures, la qualité des reflets et de voir en action le système de météo dynamique que proposera le jeu.

Bien que cette vidéo ne dévoile pas de scènes de gameplay supplémentaires, il démontre les efforts effectués par le studio pour créer une atmosphère enivrante à même de pousser les joueurs à l'émerveillement. Encore heureux pour un jeu qui exploite une licence aussi riche.

En début juillet 2022, Warner Bros Games et Avalanche Studio ont dévoilé dans le détail le contenu des différentes éditions d'Hogwarts Legacy. On sait par exemple que les joueurs détenteurs des éditeurs Deluxe et Collector pourront bénéficier d'un accès anticipé de trois jours au jeu complet, en plus de nombreux bonus in-game comme des tenues ou une monture.

La dernière véritable vidéo de gameplay remonte en mai 2022, où le studio avait présenté les différents apports de la DualSense sur la version PS5 d'Hogwarts Legacy. Sans surprise, le jeu exploitera intelligemment le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette de la dernière console de Sony.