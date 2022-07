Hogwarts Legacy : voici comment y jouer avant la sortie officielle

Hogwarts Legacy fait partie des jeux les plus attendus de cette fin d'année 2022. Pour l'heure, Warner Bros Games et Avalanche Studio n'ont toujours pas révélé la date de sortie du jeu inspiré de l'univers d'Harry Potter. Néanmoins, le contenu des éditions collector vient de fuiter, et il réserve une bonne surprise.

La fin d'année 2022 s'annonce d'ores et déjà chargée côté sorties vidéoludiques avec l'arrivée de nombreux titres attendus comme God of War Ragnarok, A Plague Tale : Requiem, le remake du premier The Last of Us ou encore Hogwarts Legacy, le jeu en monde ouvert se déroulant dans l'univers d'Harry Potter.

Pour l'instant, Avalanche Studio (Just Cause) et Warner Bros Games n'ont pas encore révélé la date de sortie officielle du titre. Néanmoins, un spot publicitaire diffusé à la TV américaine prétend toujours que le jeu est prévu pour la fin d'année 2022. Pas de report à signaler, pas encore en tout cas.

En mai 2022, les développeurs ont dévoilé comment les fonctionnalités de la DualSense seront exploitées dans Hogwats Legacy et depuis… Silence radio. C'était sans compter l'utilisateur de Reddit BattleDashBR qui vient de publier sur le réseau social le contenu des différentes éditions du jeu. Visiblement, ces informations proviennent de plusieurs revendeurs américains, de quoi suggérer que le lancement des précommandes est imminent.

3 jours d'accès anticipé avec les éditions Deluxe et Collector

On apprend donc que trois éditions seront disponibles, à commencer par une version Standard évidemment, mais aussi la désormais classique Edition Deluxe en numérique et en physique sans oublier une édition Collector, en physique uniquement. Si vous décidez d'opter pour les versions Deluxe ou Collector, vous aurez un petit avantage par rapport aux autres joueurs puisque vous bénéficierez d'un accès anticipé au titre de trois jours. Voici dans le détail le contenu des éditions Deluxe et Collector de Hogwart Legacy.

Edition Deluxe :

le jeu

Monture Sombral

Pack cosmétique des forces du Mal

Arène de combat des forces du Mal

Chapeau de garnison des forces du Mal (uniquement dans l'édition numérique)

72 heures d'accès anticipé au jeu (uniquement via l'édition numérique)

Robe de sorcier Kelpie

Edition Collector :

Jeu de base

Monture Sombral

Pack cosmétique des forces du Mal

Arène de combat des forces du Mal

Chapeau de garnison des forces du Mal

72 heures d'accès anticipé au jeu

Robe de sorcier Kelpie

Boitier Steel Case

Baguette magique antique flottante avec un livre

Bien entendu, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes, faute d'avoir une confirmation officielle de la part d'Avalanche Studio ou de Warner Bros Games.