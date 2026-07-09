WNPETHOME, EHEYCIGA, TOSY… cette extension gratuite balaie les marques bidon qui polluent Amazon

Les marques fantômes aux noms improbables envahissent les recherches Amazon. Trouver un vrai produit de qualité tient parfois du parcours du combattant. Un développeur vient de lancer une extension gratuite pour faire le tri automatiquement.

Amazon
Crédits : Unsplash

Le commerce en ligne promettait des recherches simples et des choix évidents. Pourtant, les grandes plateformes se sont peu à peu remplies de vendeurs opportunistes aux noms fantaisistes. Trouver un article fiable demande désormais de trier une longue liste de références quasi identiques. Les internautes cherchent donc des outils pour reprendre le contrôle de leurs achats. Dans le même esprit, un navigateur web qui bloque toutes les pubs YouTube sans aucune extension est apparu récemment.

Sur Amazon, le problème saute aux yeux à chaque requête. Des marques inconnues aux noms tapés en majuscules occupent les premières places, souvent grâce à des annonces sponsorisées. Ces extensions de navigateur ont justement le vent en poupe pour filtrer ce type de nuisance. La tâche se complique pourtant avec une mise à jour de Google Chrome qui menace de tuer les bloqueurs de publicités. Une nouvelle venue vise directement les pseudo-marques du géant du e-commerce.

Knockoff repère les fausses marques Amazon grâce à leurs noms imprononçables

Cette extension s'appelle Knockoff et fonctionne sur Chrome comme sur Firefox. D'après son site officiel, l'outil masque, grise ou étiquette les fiches produits douteuses. Tout se joue directement dans les résultats de recherche. Il croise chaque annonce avec une liste d'environ 5 000 marques établies, actualisée chaque jour. Un moteur d'analyse repère ensuite les noms suspects grâce à leur signature linguistique. Il cible les chaînes de cinq à neuf lettres tout en majuscules, l'absence de voyelles ou les suites de consonnes imprononçables. Le développeur Josh Pigford, à l'origine du projet, propose trois niveaux de filtrage. L'extension permet même de cacher les annonces sponsorisées.

L'extension traite tout localement, sans compte ni collecte de données, et reste entièrement gratuite. Chacun peut simplement étiqueter une marque, la griser ou la faire disparaître. Un clic suffit ensuite pour la débloquer. Toutes les fausses marques ne sont pas mauvaises pour autant, et certains produits sans nom se révèlent parfaits. Josh Pigford invite donc la communauté à signaler les erreurs de classement pour affiner la liste au fil du temps. Knockoff fonctionne sur toutes les déclinaisons d'Amazon, ce qui la rend utilisable en France comme ailleurs.


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