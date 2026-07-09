Peur d’être filmé à votre insu par des lunettes connectées ? Meta muscle sa sécurité anti-voyeurs

Il est facile d’altérer la LED de ses lunettes connectées pour filmer les gens à leur insu. Meta a conscience du problème et annonce muscler les fonctions de sécurité de ses produits pour éviter les atteintes à la vie privée qu’ils peuvent causer.

Lunettes intelligentes Ray Ban Meta

Les lunettes connectées se sont démocratisées dans l’espace public. Et avec elles, les dérives n’ont pas tardé à pointer le bout de leur nez. Dotés de caméras, ces accessoires représentent, lorsqu’ils sont utilisés à mauvais escient, un risque pour la confidentialité et le respect de la vie privée.

Pour pallier ce risque d’enregistrement clandestin, les constructeurs intègrent généralement une diode : si elle est allumée, c’est le signal pour les personnes aux alentours que les lunettes sont en train de filmer. Mais lorsqu’il s’agit de déviance, certains ne sont pas à court d’idées : destruction de la LED, ruban adhésif, coup de vernis noir dessus… Conscient de ce grave problème, Meta renforce ses garde-fous.

Lire aussi : La reconnaissance faciale des lunettes Meta s’invite en secret sur des millions de smartphones

Voici comment Meta renforce la sécurité de ses lunettes connectées

Intégrer une caméra à des lunettes connectées était à l’origine une bonne idée : elle permet de filmer des vidéos à la première personne (ou « POV » sur les réseaux) ou d’immortaliser la scène alentour sans avoir à dégainer son smartphone. Mais certaines personnes malveillantes ont détourné ces usages afin de filmer les gens à leur insu.

Puisque la LED peut être altérée, il est nécessaire de trouver des solutions de secours : il existe, par exemple, une application anti-lunettes connectées qui a été développée pour vous prévenir lorsqu’une paire filme. Mais c’est agir sur la conséquence et non sur la cause : c’est aux constructeurs de prendre leurs responsabilités.

C’est pourquoi Meta s’empare du problème à sa source. Avec la deuxième génération de ses lunettes connectées, la maison-mère de Facebook a implémenté la désactivation automatique des fonctions d’enregistrement lorsque l’obstruction de la LED est détectée.

Mais l’entreprise va désormais plus loin, consciente que certaines personnes malintentionnées vont jusqu’à « modifier ou détruire la LED de capture ». Elle a donc annoncé, dans un article de blog intitulé « Lunettes IA de Meta : réponses à vos questions », qu’elle mettait « désormais à jour les lunettes afin de désactiver la caméra si elles détectent une altération ou une destruction physique de la LED » et se targue d’être la première à proposer cette mesure de sécurité.


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