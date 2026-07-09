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Netflix : Stranger Things Saison 5 brise une tradition vieille de 9 ans

La série Stranger Things fait encore parler d'elle, et cette fois-ci ce n'est pas pour en dire du bien. Un sans-faute de presque 10 ans est rompu à cause de sa 5e et ultime saison.

Que vous l'ayez vu ou non, Stranger Things est probablement l'une des séries Netflix les plus connues. Vous avez au moins entendu parler de l'esthétique années 80, du Monde à l'Envers ou de Onze, la jeune fille aux mystérieux pouvoirs psychiques. Et vous êtes loin d'être le seul. Des millions de spectateurs ont suivi avec assiduité les aventures de Will, Dustin, Mike et les autres pendant 10 ans. Jusqu'au final de la saison 5 diffusé le 31 décembre 2025.

On le sait, terminer une série populaire n'est jamais simple. La fin totalement ratée de Games of Thrones est encore vive dans les mémoires alors qu'elle date d'il y a 7 ans déjà. Et même si celle de Stranger Things est heureusement meilleure, les fans n'en sont pas vraiment satisfaits. Ils déplorent aussi un manque de continuité entre les événements de la série et ceux des différents spin-offs. Notamment la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow et la série d'animation Stranger Things : Tales From ’85. Un constat visiblement partagé par l'industrie audiovisuelle.

La saison 5 de Stranger Things échoue là où les 4 autres ont réussi

Les nominations à la prochaine cérémonie des Emmy Awards, qui récompense les séries télévisées, sont tombées. Pour la première fois, Stranger Things n'est pas nommé dans la catégorie “Meilleure série dramatique”. Les 4 saisons précédentes l'étaient, ce qui met donc fin à une constante. La 5e est tout de même nommée 7 fois, dans des catégories relatives à la technique ou à l'habillage (mixage sonore, effets spéciaux, musique…).

Lire aussi – Stranger Things saison 5 revient bientôt, mais pas comme l’imaginez

Il semble donc y avoir un consensus entre public et professionnels du secteur sur la qualité de l'ultime saison de Stranger Things. En examinant certains sites de notation par les spectateurs, on se rend clairement compte qu'elle n'a pas fait l'unanimité. Sur IMDB par exemple, elle est à 7,8/10, soit le score le plus bas des 5 saisons (les autres tournent entre 8,4 et 8,8/10). Vous pouvez retrouver l'ensemble des nommés aux Emmy Awards de 2026 sur cette liste. La cérémonie aura lieu le 14 septembre.


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