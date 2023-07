Baldur’s Gate 3 : date de sortie, gameplay, univers, toutes les infos sur le jeu de rôle de l’année

Baldur’s Gate 3 est l’un des jeux vidéo les plus attendu de l’année, un titre qui promet une liberté totale aux joueurs. Dans ce dossier, on fait le point sur l’essentiel à savoir sur ce RPG qui risque bien de marquer l’année 2023. Date de sortie, gameplay, univers, on vous dit tout.

Baldur’s Gate est une saga qui a fait la joie des amateurs de RPG à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle revient sur le devant de la scène avec un troisième épisode que l’on attendait plus, le bien nommé Baldur’s Gate 3.

Dans ce dossier, on fait le point sur l’essentiel à savoir avant de se lancer. Date de sortie, prix, gameplay, univers, on vous dit tout ! Prêt à embarquer dans une nouvelle aventure ?

Quand sort Baldur’s Gate 3 et sur quelles plateformes ?

Baldur’s Gate 3 sort le 3 août 2023 sur PC et Mac, à la fois sur Steam, GOG et GeForce Now.

Sur PS5, il est attendu pour le 6 septembre. Pas de version Xbox d’annoncée pour l’instant.

A lire aussi – Baldur’s Gate 3 décale sa sortie, voici pourquoi c’est une excellente nouvelle

A quel prix est vendu Baldur’s Gate 3 ?

Baldur’s Gate 3 est vendu au prix de 60 euros sur PC et Mac. Sur PS5, il est affiché à 80 euros.

Une édition collector est commercialisée au prix de 259 euros. Elle comprend une copie du jeu sur PS5 et un code sur PC, mais aussi divers goodies comme une statuette, un artbook, une carte du monde en tissu, un porte-clé, des feuilles de personnages pour vos parties de D&D ou encore un D20 en métal. A réserver aux fans hardcore.

Quelle est la configuration requise pour Baldur’s Gate 3 sur PC ?

Baldur’s Gate 3 est un jeu gourmand et il faut un PC relativement récent pour le faire tourner dans de bonnes conditions. Il est toutefois possible d'en profiter même si vous avez une machine un peu ancienne, mais il faudra faire des concessions sur les graphismes. Voici la configuration minimale (pour jouer en low) :

Intel Core i5-4690/ AMD FX-8350

8 Go de RAM

Nvidia GeForce GTX 970/ AMD Radeon 480

Windows 10/11

150 Go d’espace libre

Et la configuration recommandée (pour jouer en moyen, élevé et ultra) :

Intel Core i7-8700K/ AMD Ryzen 5 3600

16 Go de RAM

Nvidia GeForce RTX 2060 Super/ AMD Radeon 5700XT

Windows 10/11

150 Go d’espace de stockage

A noter que sur Mac, il n’est pas précisé si le jeu tournera sur les processeurs M1 ou M2. Il est juste indiqué que la configuration recommandée demande un Intel Core i9 et une AMD Radeon Pro 5500M.

Sur PS5, le jeu tournera à 60 images par seconde, nous promet-on.

Mais au fait, c’est quoi Baldur’s Gate ?

Baldur’s Gate est ce qu’on appelle un cRPG, soit un jeu de rôle occidental avant tout dédié au PC. Un type de jeu vidéo qui s’axe sur un univers ouvert, riche, et sur un gameplay très permissif. Comme son nom l’indique, on joue un rôle et de nombreux choix plus ou moins importants viennent étayer l’aventure. Le premier épisode de la saga sort en 1998, développé par un petit studio du nom de Bioware. Il nous met aux commandes d’un héros créé par nos soins dans une longue quête qui le mènera jusqu’à la ville de Baldur’s Gate, qui donne son nom à la saga. Le joueur évolue à sa guise dans des tableaux isométriques en 2D qui fourmillent de vie et de dangers. Les combats en semi-temps réels sont eux basés sur les règles de Donjons et Dragons. Pour cause, Baldur’s Gate se place dans un des univers phare de la licence : les Royaumes Oubliés. Il reçoit un accueil critique dithyrambique et connaît un grand succès commercial. En 1999, Bioware sort une extension, Tales of the Swords Coast, qui ajoute de nombreuses quêtes.

Baldur’s Gate 2 sort en 2000. S’il reprend la formule du premier, il la sublime sur tous les points. Univers plus riche, contenu gargantuesque, plus de choix, histoire prenante… A côté, le premier épisode semble presque n’être qu’un brouillon. Encore aujourd’hui, BG2 est considéré comme l’un des meilleurs cRPG de l’histoire, si ce n’est le meilleur. Il accueille une extension en 2001, Throne of Bhaal, qui est en réalité un troisième épisode déguisé en add-on. Il conclut magistralement la trilogie et l’histoire de notre héros.

Mais cela ne signe pas la fin de Baldur’s Gate, puisqu’en 2001 sort aussi Dark Alliance sur PlayStation 2. Adieu le jeu de rôle, puisqu’il s’agit d’un hack and slash à la Diablo. De très bonne facture, il sera suivi par un deuxième volet en 2004. Ces jeux n'ont pas grand-chose à voir avec les titres de base, si ce n'est le nom et l'univers.

Par la suite, Bioware ne développera plus de jeux Baldur’s Gate, mais continuera dans les jeux de rôle avec notamment Neverwinter’s Nights, Jade Empire, Knights of the Old Republic, Dragon Age ou encore Mass Effect. Mais l’empreinte qu’a laissé Baldur’s Gate est immense dans le monde du cRPG, qui sans lui ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

Ces dernières années, des studios ont rendu hommage à Baldur’s Gate avec des titres reprenant exactement la même formule. On peut citer les deux Pillars of Eternity (2015, 2018), Tyranny (2016) ou encore Pathfinder Kingmaker (2018) et Wrath of the Righteous (2021). Ce dernier est l’un des RPG les plus riches jamais conçu et nous vous le conseillons grandement.

Mais Baldur’s Gate revient en 2023 avec un troisième volet. C’est celui-ci qui nous intéresse aujourd’hui. Le roi va-t-il garder son trône ?

Qui développe Baldur’s Gate 3 ?

Baldur’s Gate 3 est développé par Larian Studio, un développeur basé à Gand, en Belgique. Il s’agit d’un studio spécialisé dans le développement de jeu de rôle sur PC et connu pour sa saga Divinity, qui a fait le bonheur des fans du genre action-RPG pendant les années 2000.

En 2014, le studio sort Divinity Original Sin, un RPG qui rend hommage aux vieux titres tels que Baldur’s Gate et Neverwinter Nights. Sa suite, commercialisée en 2017, est considérée comme son chef d’œuvre et a montré au monde l'étendu de son talent. Une vraie lettre d’amour au JDR papier et aux cRPG à l’ancienne. Il était donc tout naturel que le studio se voit confier le développement de Baldur’s Gate 3.

Quel est le gameplay de Baldur’s Gate 3 ?

Si Baldur’s Gate 3 veut reprendre l’esprit des deux premiers épisodes, il ne reprend pas le même gameplay. Adieu les tableaux en 2D, puisque nous avons désormais un monde tout en 3D. De plus, les combats en semi-temps réels laissent la place à des combats au tour par tour basés sur la cinquième édition de Donjons et Dragons. Niveau gameplay, on se rapproche donc plus d’un Original Sin 2 que d’un Baldur’s Gate. Pour le mieux ?

En début de partie, le joueur peut choisir un personnage prédéfini avec son histoire et son caractère, ou alors créer le sien (ce qui est plus dans l’esprit des JDR papier). Pour ça, Baldur’s Gate 3 propose 11 races et 31 sous-races, ainsi que 12 classes et 46 sous-classes. Chaque personnage est unique, les combinaisons sont extrêmement nombreuses et l’histoire ainsi que les dialogues changent selon votre origine/classe/race. Au cours de l’aventure des compagnons prédéfinis se joignent à vous pour vous prêter main forte. Si vous le souhaitez, vous pouvez même jouer avec un ami, puisqu’un mode multijoueur est présent.

Au cours de sa quête, le héros parcourt de nombreuses contrées ouvertes ainsi qu’une multitude de donjons. L’accent est mis sur le choix, puisqu’il existe de nombreuse façon de résoudre une mission selon vos compétences ou vos envies. Bref, chaque partie est unique.

Quelle est la durée de vie de Baldur’s Gate 3 ?

Selon les développeurs, il faudra entre 75 et 100 heures pour terminer le jeu en ligne droite et plus de 200 heures pour tout faire à 100%. En plus de cela, Larian indique que son jeu comptera 170 heures de cinématiques. Vous ne les verrez pas toutes lors de votre première run, puisque l'histoire s'adapte à votre personnage. Baldur’s Gate 3 se place dans la grande tradition des cRPG. Il est long, très long. Peut-être trop ? En tout cas, une fois plongé dans le jeu, il faudra dégager du temps pour en voir le bout.

Faut-il avoir fait les deux premiers Baldur’s Gate pour tout comprendre ?

Non, car Baldur’s Gate 3 n’est pas une suite directe aux deux premiers jeux. Larian a développé une toute nouvelle histoire qui se passe un siècle après les épisodes précédents. Il n’y a donc pas besoin de connaître par coeur les aventures de l'enfant de Bhaal afin de tout comprendre. Toutefois, les connaisseurs devraient apercevoir tout un tas de clins d’œil et références.

Si toutefois vous souhaitez faire les premiers Baldur’s Gate, sachez qu’ils ont été remastérisés avec les Enhanced Edition. Disponibles sur Steam, ces versions permettent d’en profiter en HD avec les config actuelles. Il y a même un épisode bonus qui relie les deux jeux.

Les Royaumes Oubliés, un univers riche et transmédia

Baldur’s Gate 3 se déroule dans un univers appelé Les Royaumes Oubliés, et plus particulièrement sur le continent de Féérune. Nous n’avons pas là un univers spécialement conçu pour le jeu, puisqu’il s’agit d’un monde transmédia très complet créé par Ed Greenwood en 1975.

Au départ conçu pour servir de décor aux parties de Jeu de Rôle papier dans les années 1970, le monde des Royaumes Oubliés est rapidement devenu un incontournable de la licence Donjons et Dragons. Très classique dans son approche de la fantasy, il a la particularité d’être extrêmement riche avec des dizaines de royaumes, des centaines de villes, de villages, de peuples et de nombreuses régions à explorer. Plus encore, il se montre très codifié, à la limite du scolaire. Par exemple, chaque personnage est défini par sa classe. Un véritable atout pour le JDR. Il a très vite été enrichi par de nombreux romans et fan fictions. Nous conseillons particulièrement la trilogie de l’elfe noir par R.A Salvatore, qui raconte l’histoire d’un personnage phare de l’univers : Drizzt Do’Urden.

Le jeu vidéo s’est aussi plongé dans cet univers, avec des titres comme Pool of Radiance ou Eye of the Beholder au début des années 1990. Mais c’est bien Baldur’s Gate qui l’a fait exploser sur ce média. Il existe aujourd’hui une dizaine de jeux vidéo prenant place à Féérune, comme les Icewind Dale, les Neverwinter Nights, le MMO Neverwinter ou encore le jeu d’action Demon Stone.

Plus récemment, le monde des royaumes oubliés à été porté sur grand écran dans le sympathique film Donjons et Dragons : l’Honneur des Voleurs. Une partie de l’action se passe à Neverwinter, une cité située un peu au nord de Baldur’s Gate qu'on a déjà parcouru dans… Neverwinter Nights.

Bien entendu, nous mettrons ce dossier à jour si nous avons de nouvelles informations à propos de Baldur’s Gate 3.